Во втором раунде пути регионов Кубка России встретятся «Авангард Курск» и «БроукБойз». Команды находятся на разных отрезках формы: «Авангард» не может выиграть уже шесть матчей подряд, а любительский клуб «БроукБойз» – в хорошем настроении после волевой победы в первом раунде. Матч имеет повышенное значение: в случае успеха представители младших лиг могут рассчитывать на попадание в групповой этап.
«Авангард Курск»
Курский клуб продолжает искать путь к стабильности, но пока не находит. В пяти последних матчах команда набрала лишь одно очко, а оборона регулярно проваливается: 11 пропущенных голов за этот отрезок – серьeзный сигнал. Особенно тревожным был разгром от «Динамо Владивосток» (0:4). Проблемы в атаке также налицо: в тех же пяти играх «Авангард» забил только трижды. Несмотря на индивидуальный класс игроков выше, чем у соперника, результативность оставляет желать лучшего.
«БроукБойз»
Представители любительского футбола из Москвы продолжают писать собственную кубковую сказку. В первом раунде они победили «Орел» 3:2, показав характер и эффективную игру впереди. Тем не менее, команда не отличается надeжной игрой в обороне – «БроукБойз» пропускают в каждом из последних четырeх матчей, а в трeх последних играх Кубка России подряд допускают голы. Однако за счeт высокой мотивации и командной целеустремлeнности клуб способен оказать сопротивление даже на фоне профессионального оппонента.
Факты о командах
«Авангард Курск»
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- Пропускает в 6 последних матчах подряд
- Средняя результативность – 0.60 гола за игру
- В среднем допускает 2.20 гола за игру
«БроукБойз»
- Победа над «Орелом» 3:2 в прошлом раунде Кубка
- Пропускает в 4 последних матчах
- Уверенно проходит нижние стадии кубковых турниров
- Играет результативно в последних играх турнира
Прогноз на матч
Форма «Авангарда» не внушает доверия – ни в атаке, ни в защите команда не демонстрирует уверенности. На фоне нестабильности курского клуба и при хорошей атакующей активности «БроукБойз» у гостей есть шансы не проиграть в основное время. Также можно ждать голов с обеих сторон: у хозяев всe слишком шатко в обороне, а «БроукБойз» смело идут вперeд даже в матчах против более сильных соперников.
Рекомендованные ставки
- «БроукБойз» не проиграют (Х2) – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90