Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Авангард» – «БроукБойз»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.70

20 августа 2025 8:27
Авангард - БроукБойз
21 авг. 2025, четверг 17:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
«БроукБойз» не проиграют (Х2)
Сделать ставку

Во втором раунде пути регионов Кубка России встретятся «Авангард Курск» и «БроукБойз». Команды находятся на разных отрезках формы: «Авангард» не может выиграть уже шесть матчей подряд, а любительский клуб «БроукБойз» – в хорошем настроении после волевой победы в первом раунде. Матч имеет повышенное значение: в случае успеха представители младших лиг могут рассчитывать на попадание в групповой этап.

«Авангард Курск»

Курский клуб продолжает искать путь к стабильности, но пока не находит. В пяти последних матчах команда набрала лишь одно очко, а оборона регулярно проваливается: 11 пропущенных голов за этот отрезок – серьeзный сигнал. Особенно тревожным был разгром от «Динамо Владивосток» (0:4). Проблемы в атаке также налицо: в тех же пяти играх «Авангард» забил только трижды. Несмотря на индивидуальный класс игроков выше, чем у соперника, результативность оставляет желать лучшего.

«БроукБойз»

Представители любительского футбола из Москвы продолжают писать собственную кубковую сказку. В первом раунде они победили «Орел» 3:2, показав характер и эффективную игру впереди. Тем не менее, команда не отличается надeжной игрой в обороне – «БроукБойз» пропускают в каждом из последних четырeх матчей, а в трeх последних играх Кубка России подряд допускают голы. Однако за счeт высокой мотивации и командной целеустремлeнности клуб способен оказать сопротивление даже на фоне профессионального оппонента.

Факты о командах

«Авангард Курск»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Средняя результативность – 0.60 гола за игру
  • В среднем допускает 2.20 гола за игру

«БроукБойз»

  • Победа над «Орелом» 3:2 в прошлом раунде Кубка
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Уверенно проходит нижние стадии кубковых турниров
  • Играет результативно в последних играх турнира

Прогноз на матч

Форма «Авангарда» не внушает доверия – ни в атаке, ни в защите команда не демонстрирует уверенности. На фоне нестабильности курского клуба и при хорошей атакующей активности «БроукБойз» у гостей есть шансы не проиграть в основное время. Также можно ждать голов с обеих сторон: у хозяев всe слишком шатко в обороне, а «БроукБойз» смело идут вперeд даже в матчах против более сильных соперников.

Рекомендованные ставки

  • «БроукБойз» не проиграют (Х2) – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.70
«БроукБойз» не проиграют (Х2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок БроукБойз Авангард
Другие прогнозы
20.08.2025
22:00
1.55
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик - Кайрат
Победа «Селтика»
20.08.2025
22:00
1.73
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче - Бенфика
Победа «Бенфики» или ничья (Х2)
20.08.2025
22:00
9.00
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт - Штурм
Победа «Буде-Глимт» со счетом 2:1
20.08.2025
22:00
6.50
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель - Копенгаген
Ничья
21.08.2025
14:30
1.55
Россия. Кубок, 2 раунд
Иркутск - Сибирь
Победа «Иркутска»
21.08.2025
17:00
1.70
Россия. Кубок, 2 раунд
Авангард - БроукБойз
«БроукБойз» не проиграют (Х2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 