Во втором раунде пути регионов Кубка России встретятся «Авангард Курск» и «БроукБойз». Команды находятся на разных отрезках формы: «Авангард» не может выиграть уже шесть матчей подряд, а любительский клуб «БроукБойз» – в хорошем настроении после волевой победы в первом раунде. Матч имеет повышенное значение: в случае успеха представители младших лиг могут рассчитывать на попадание в групповой этап.

«Авангард Курск»

Курский клуб продолжает искать путь к стабильности, но пока не находит. В пяти последних матчах команда набрала лишь одно очко, а оборона регулярно проваливается: 11 пропущенных голов за этот отрезок – серьeзный сигнал. Особенно тревожным был разгром от «Динамо Владивосток» (0:4). Проблемы в атаке также налицо: в тех же пяти играх «Авангард» забил только трижды. Несмотря на индивидуальный класс игроков выше, чем у соперника, результативность оставляет желать лучшего.

«БроукБойз»

Представители любительского футбола из Москвы продолжают писать собственную кубковую сказку. В первом раунде они победили «Орел» 3:2, показав характер и эффективную игру впереди. Тем не менее, команда не отличается надeжной игрой в обороне – «БроукБойз» пропускают в каждом из последних четырeх матчей, а в трeх последних играх Кубка России подряд допускают голы. Однако за счeт высокой мотивации и командной целеустремлeнности клуб способен оказать сопротивление даже на фоне профессионального оппонента.

Факты о командах

«Авангард Курск»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Средняя результативность – 0.60 гола за игру

В среднем допускает 2.20 гола за игру

«БроукБойз»

Победа над «Орелом» 3:2 в прошлом раунде Кубка

Пропускает в 4 последних матчах

Уверенно проходит нижние стадии кубковых турниров

Играет результативно в последних играх турнира

Прогноз на матч

Форма «Авангарда» не внушает доверия – ни в атаке, ни в защите команда не демонстрирует уверенности. На фоне нестабильности курского клуба и при хорошей атакующей активности «БроукБойз» у гостей есть шансы не проиграть в основное время. Также можно ждать голов с обеих сторон: у хозяев всe слишком шатко в обороне, а «БроукБойз» смело идут вперeд даже в матчах против более сильных соперников.

