15 июня в Курске состоится матч 18-го тура Второй лиги А, в котором «Авангард» примет «Иртыш». Обе команды переживают не лучшие времена и находятся в нижней части таблицы, поэтому очная встреча становится важной в борьбе за стабильность и выход из кризиса.
«Авангард Курск»
«Авангард» проводит один из худших отрезков сезона. Команда проиграла 4 матча подряд, при этом забила только один гол за 5 последних туров, что подчеркивает еe серьезные проблемы в атаке. Оборона также далека от надeжности – 7 пропущенных мячей в 5 последних встречах. Куряне не выигрывают с 11 мая и опустились на 8-ю строчку, имея всего 17 очков после 17 матчей. Домашний фактор пока не приносит результата: ни одного забитого мяча в последних двух играх на своeм поле.
«Иртыш»
Команда из Омска идeт седьмой с 20 очками, но и у неe серьeзные сложности с формой. В последних 4 матчах «Иртыш» также не выигрывал. За этот период команда пропустила 8 мячей, в том числе 4 от «Сибири», и забила только 3. Последняя встреча против «Мурома» завершилась поражением 0:2 на домашнем стадионе, что лишний раз подчеркнуло нестабильность в обороне и отсутствие остроты впереди. В среднем «Иртыш» пропускает 1.6 мяча за игру в последних 5 турах, что делает даже слабую атаку «Авангарда» потенциальной угрозой.
Факты о командах:
«Авангард Курск»
- Проиграл 4 последних матча подряд.
- Забил лишь 1 гол в 5 последних турах.
- Пропускает в 4 матчах подряд, средняя пропускаемость – 1.4 мяча за игру.
- Не забивал в 5 из 7 последних матчей.
«Иртыш»
- Не побеждает в 4 матчах подряд.
- Пропустил 8 мячей за 5 последних игр, средний показатель – 1.6.
- В последних 3 турах всегда пропускал.
- Забивает в среднем 0.6 мяча за игру за 5 туров.
Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Иртыш»
Обе команды испытывают одинаковые трудности: слабая атака, неуверенная оборона, отсутствие побед и разлад в организации игры. При этом «Авангард» выглядит чуть хуже в нападении, тогда как «Иртыш» хотя бы отличается результативностью в отдельных эпизодах. Однако учитывая, что соперники пропускают почти в каждом туре, но мало забивают, с высокой вероятностью матч получится низовым и напряжeнным.
Сценарий встречи может развиваться с осторожной игры в первом тайме и обострением во втором. Ожидается минимальное количество голов, и скорее всего победит тот, кто первым реализует стандарт или ошибку соперника.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Иртыша».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Иртыша» – коэффициент 6.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.72
- Победа «Иртыша» – коэффициент 2.50