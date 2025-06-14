15 июня в Курске состоится матч 18-го тура Второй лиги А, в котором «Авангард» примет «Иртыш». Обе команды переживают не лучшие времена и находятся в нижней части таблицы, поэтому очная встреча становится важной в борьбе за стабильность и выход из кризиса.

«Авангард Курск»

«Авангард» проводит один из худших отрезков сезона. Команда проиграла 4 матча подряд, при этом забила только один гол за 5 последних туров, что подчеркивает еe серьезные проблемы в атаке. Оборона также далека от надeжности – 7 пропущенных мячей в 5 последних встречах. Куряне не выигрывают с 11 мая и опустились на 8-ю строчку, имея всего 17 очков после 17 матчей. Домашний фактор пока не приносит результата: ни одного забитого мяча в последних двух играх на своeм поле.

«Иртыш»

Команда из Омска идeт седьмой с 20 очками, но и у неe серьeзные сложности с формой. В последних 4 матчах «Иртыш» также не выигрывал. За этот период команда пропустила 8 мячей, в том числе 4 от «Сибири», и забила только 3. Последняя встреча против «Мурома» завершилась поражением 0:2 на домашнем стадионе, что лишний раз подчеркнуло нестабильность в обороне и отсутствие остроты впереди. В среднем «Иртыш» пропускает 1.6 мяча за игру в последних 5 турах, что делает даже слабую атаку «Авангарда» потенциальной угрозой.

Факты о командах:

«Авангард Курск»

Проиграл 4 последних матча подряд.

Забил лишь 1 гол в 5 последних турах.

Пропускает в 4 матчах подряд, средняя пропускаемость – 1.4 мяча за игру.

Не забивал в 5 из 7 последних матчей.

«Иртыш»

Не побеждает в 4 матчах подряд.

Пропустил 8 мячей за 5 последних игр, средний показатель – 1.6.

В последних 3 турах всегда пропускал.

Забивает в среднем 0.6 мяча за игру за 5 туров.

Личные встречи 17% (1) 33% (2) 50% (3) 7 Забитых мячей 10 1.17 В среднем за матч 1.67 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур Иртыш 1 : 1 Авангард Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур Авангард 1 : 1 Иртыш Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур Иртыш 3 : 1 Авангард Россия. Первый дивизион, 25 тур Авангард 2 : 1 Иртыш Россия. Первый дивизион, 5 тур Иртыш 2 : 1 Авангард Кубок ПФЛ, 2 тур Авангард 1 : 2 Иртыш

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Иртыш»

Обе команды испытывают одинаковые трудности: слабая атака, неуверенная оборона, отсутствие побед и разлад в организации игры. При этом «Авангард» выглядит чуть хуже в нападении, тогда как «Иртыш» хотя бы отличается результативностью в отдельных эпизодах. Однако учитывая, что соперники пропускают почти в каждом туре, но мало забивают, с высокой вероятностью матч получится низовым и напряжeнным.

Сценарий встречи может развиваться с осторожной игры в первом тайме и обострением во втором. Ожидается минимальное количество голов, и скорее всего победит тот, кто первым реализует стандарт или ошибку соперника.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Иртыша».

Рекомендованные ставки: