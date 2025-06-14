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Прогноз на точный счет матча «Авангард Курск» – «Иртыш»: Вторая лига А, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:57
Авангард - Иртыш
15 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Иртыша»
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15 июня в Курске состоится матч 18-го тура Второй лиги А, в котором «Авангард» примет «Иртыш». Обе команды переживают не лучшие времена и находятся в нижней части таблицы, поэтому очная встреча становится важной в борьбе за стабильность и выход из кризиса.

«Авангард Курск»

«Авангард» проводит один из худших отрезков сезона. Команда проиграла 4 матча подряд, при этом забила только один гол за 5 последних туров, что подчеркивает еe серьезные проблемы в атаке. Оборона также далека от надeжности – 7 пропущенных мячей в 5 последних встречах. Куряне не выигрывают с 11 мая и опустились на 8-ю строчку, имея всего 17 очков после 17 матчей. Домашний фактор пока не приносит результата: ни одного забитого мяча в последних двух играх на своeм поле.

«Иртыш»

Команда из Омска идeт седьмой с 20 очками, но и у неe серьeзные сложности с формой. В последних 4 матчах «Иртыш» также не выигрывал. За этот период команда пропустила 8 мячей, в том числе 4 от «Сибири», и забила только 3. Последняя встреча против «Мурома» завершилась поражением 0:2 на домашнем стадионе, что лишний раз подчеркнуло нестабильность в обороне и отсутствие остроты впереди. В среднем «Иртыш» пропускает 1.6 мяча за игру в последних 5 турах, что делает даже слабую атаку «Авангарда» потенциальной угрозой.

Факты о командах:

«Авангард Курск»

  • Проиграл 4 последних матча подряд.
  • Забил лишь 1 гол в 5 последних турах.
  • Пропускает в 4 матчах подряд, средняя пропускаемость – 1.4 мяча за игру.
  • Не забивал в 5 из 7 последних матчей.

«Иртыш»

  • Не побеждает в 4 матчах подряд.
  • Пропустил 8 мячей за 5 последних игр, средний показатель – 1.6.
  • В последних 3 турах всегда пропускал.
  • Забивает в среднем 0.6 мяча за игру за 5 туров.

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
7
Забитых мячей
10
1.17
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 1
01.03.2025
Авангард
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1 : 1
09.06.2024
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Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2 : 1
18.04.2010
Авангард
Кубок ПФЛ, 2 тур
Авангард
1 : 2
11.11.2009
Иртыш
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Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Иртыш»

Обе команды испытывают одинаковые трудности: слабая атака, неуверенная оборона, отсутствие побед и разлад в организации игры. При этом «Авангард» выглядит чуть хуже в нападении, тогда как «Иртыш» хотя бы отличается результативностью в отдельных эпизодах. Однако учитывая, что соперники пропускают почти в каждом туре, но мало забивают, с высокой вероятностью матч получится низовым и напряжeнным.

Сценарий встречи может развиваться с осторожной игры в первом тайме и обострением во втором. Ожидается минимальное количество голов, и скорее всего победит тот, кто первым реализует стандарт или ошибку соперника.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Иртыша».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Иртыша» – коэффициент 6.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.72
  • Победа «Иртыша» – коэффициент 2.50

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Иртыша»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Иртыш Авангард
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