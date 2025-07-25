«Авангард» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.20

26 июля в рамках второго тура Второй лиги А «Авангард Курск» принимает «Торпедо Миасс» на своeм поле. Обе команды начали сезон неуверенно, и очная встреча станет возможностью переломить неудачную серию и обрести первую победу. Учитывая оборонительные проблемы соперников, встреча обещает быть результативной, с перспективой обмена голами.

«Авангард Курск»

Куряне стартовали в сезоне с домашнего поражения от «Родины-2» (0:2), а до этого разгромно уступили «Факелу» в товарищеском матче (1:6). За последние пять официальных встреч «Авангард» пропустил 11 мячей (в среднем 2.20 за игру), а забил только 4. При этом команда забивает в 3 из 5 последних домашних матчей, но явно испытывает проблемы с надeжностью в обороне.

Формально коллектив находится в стадии перестройки, а оборонительные линии не справляются даже с давлением средней интенсивности. Позитивным моментом может стать игра на своeм поле – здесь «Авангард» традиционно действует смелее и охотнее идeт вперeд.

«Торпедо Миасс»

Клуб из Миасса начал сезон с ничьей 2:2 против «Мурома» – результат, который иллюстрирует классическую для команды проблему: нестабильная защита. За последние 5 матчей «Торпедо» пропустил 13 мячей (в среднем 2.60 за игру), а забил лишь 3. Команда не может победить уже 4 игры подряд и пропускает в каждой из них.

Несмотря на боевой настрой и попытки действовать активно впереди, слабая организация в защите и недостаток креативности в середине поля мешают набирать очки. Выездная игра против команды, также испытывающей трудности, – шанс прервать неудачную серию.

Факты о командах

«Авангард Курск»

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (за 5 последних игр)

Начал сезон с поражения 0:2 от «Родины-2»

Имеет только одну победу в последних 5 матчах

«Торпедо Миасс»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 2.60 пропущено (за 5 последних игр)

Начал сезон с результативной ничьей 2:2

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Торпедо Миасс»

Встречаются две команды, у которых есть явные проблемы в защите. Обе часто пропускают, но при этом способны отвечать голом. «Авангард» дома будет активен и получит моменты, «Торпедо» же, несмотря на неудачи, играет смело и также ищет счастье у чужих ворот. Форма коллективов и статистика последних матчей говорят в пользу сценария с голами обеих команд и возможным обменом ударами в обоих таймах. Более надeжно выглядит ставка на тотал больше, чем на победителя встречи.

Рекомендованные ставки: