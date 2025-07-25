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«Авангард» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.20

25 июля 2025 8:59
Авангард - Торпедо Миасс
26 июл. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Тотал больше 2.5
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26 июля в рамках второго тура Второй лиги А «Авангард Курск» принимает «Торпедо Миасс» на своeм поле. Обе команды начали сезон неуверенно, и очная встреча станет возможностью переломить неудачную серию и обрести первую победу. Учитывая оборонительные проблемы соперников, встреча обещает быть результативной, с перспективой обмена голами.

«Авангард Курск»

Куряне стартовали в сезоне с домашнего поражения от «Родины-2» (0:2), а до этого разгромно уступили «Факелу» в товарищеском матче (1:6). За последние пять официальных встреч «Авангард» пропустил 11 мячей (в среднем 2.20 за игру), а забил только 4. При этом команда забивает в 3 из 5 последних домашних матчей, но явно испытывает проблемы с надeжностью в обороне.

Формально коллектив находится в стадии перестройки, а оборонительные линии не справляются даже с давлением средней интенсивности. Позитивным моментом может стать игра на своeм поле – здесь «Авангард» традиционно действует смелее и охотнее идeт вперeд.

«Торпедо Миасс»

Клуб из Миасса начал сезон с ничьей 2:2 против «Мурома» – результат, который иллюстрирует классическую для команды проблему: нестабильная защита. За последние 5 матчей «Торпедо» пропустил 13 мячей (в среднем 2.60 за игру), а забил лишь 3. Команда не может победить уже 4 игры подряд и пропускает в каждой из них.

Несмотря на боевой настрой и попытки действовать активно впереди, слабая организация в защите и недостаток креативности в середине поля мешают набирать очки. Выездная игра против команды, также испытывающей трудности, – шанс прервать неудачную серию.

Факты о командах

«Авангард Курск»

  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (за 5 последних игр)
  • Начал сезон с поражения 0:2 от «Родины-2»
  • Имеет только одну победу в последних 5 матчах

«Торпедо Миасс»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 2.60 пропущено (за 5 последних игр)
  • Начал сезон с результативной ничьей 2:2

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Авангард
2 : 0
15.05.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
03.04.2024
Авангард

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Торпедо Миасс»

Встречаются две команды, у которых есть явные проблемы в защите. Обе часто пропускают, но при этом способны отвечать голом. «Авангард» дома будет активен и получит моменты, «Торпедо» же, несмотря на неудачи, играет смело и также ищет счастье у чужих ворот. Форма коллективов и статистика последних матчей говорят в пользу сценария с голами обеих команд и возможным обменом ударами в обоих таймах. Более надeжно выглядит ставка на тотал больше, чем на победителя встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • 1-й тайм: ТБ 1 – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Авангард» больше 1 – коэффициент 1.95

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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Торпедо Миасс Авангард
Другие прогнозы
26.07.2025
14:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Авангард - Торпедо Миасс
Тотал больше 2.5
26.07.2025
15:00
1.65
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Слуцк - Ислочь
Победа «Ислочи»
26.07.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
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Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.82
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай - Жетысу
Обе команды забьют
26.07.2025
16:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол - Кайрат
Обе команды забьют
26.07.2025
18:00
1.95
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Минск - Динамо-Брест
Обе команды забьют
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