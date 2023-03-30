Марков: «Вторая команда в Петербурге – это невозможно. Когда появился «Тосно», прессовали прилично»

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о давлении «Зенита» на другие петербургские клубы.

– «Тосно» стал вторым представителем Петербурга в РПЛ. Идея развить клуб-конкурент «Зениту» в таком большом регионе не новая, но каждый раз она погибает.

– Думаю, вторая команда в Петербурге – это невозможно. Ведь какой лозунг у «Зенита»? Один город – одна команда. Когда появился «Тосно», мы вышли в РПЛ и стали результаты показывать, я так понял, прессовали прилично. Как я слышал.

– Ты, как зенитовский воспитанник, с этим лозунгом согласен?

– От меня ничего не зависит, но мое мнение – для такого города одной команды на элитном уровне мало. Если бы была вторая команда в Петербурге в РПЛ, я бы с удовольствием там играл.

Все условия есть – стоит стадион «Петровский». А это один из лучших стадионов! Качество поля сумасшедшее, я нигде лучше не играл.

Думаю, любой зенитовец прошлых лет вам подтвердит. С «Газпром Ареной» не сравнится. На «Петровском» атмосфера супер.

В детстве, когда я шел на тренировку на малую Арену рядышком, это меня мотивировало. Говорил себе: буду здесь играть. И сыграл! За «Тосно», не за «Зенит». Все равно рад.