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  • Марков: «Вторая команда в Петербурге – это невозможно. Когда появился «Тосно», прессовали прилично»

Марков: «Вторая команда в Петербурге – это невозможно. Когда появился «Тосно», прессовали прилично»

30 марта 2023, 09:50
6

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о давлении «Зенита» на другие петербургские клубы.

– «Тосно» стал вторым представителем Петербурга в РПЛ. Идея развить клуб-конкурент «Зениту» в таком большом регионе не новая, но каждый раз она погибает.

Думаю, вторая команда в Петербурге – это невозможно. Ведь какой лозунг у «Зенита»? Один город – одна команда. Когда появился «Тосно», мы вышли в РПЛ и стали результаты показывать, я так понял, прессовали прилично. Как я слышал.

– Ты, как зенитовский воспитанник, с этим лозунгом согласен?

– От меня ничего не зависит, но мое мнение – для такого города одной команды на элитном уровне мало. Если бы была вторая команда в Петербурге в РПЛ, я бы с удовольствием там играл.

Все условия есть – стоит стадион «Петровский». А это один из лучших стадионов! Качество поля сумасшедшее, я нигде лучше не играл.

Думаю, любой зенитовец прошлых лет вам подтвердит. С «Газпром Ареной» не сравнится. На «Петровском» атмосфера супер.

В детстве, когда я шел на тренировку на малую Арену рядышком, это меня мотивировало. Говорил себе: буду здесь играть. И сыграл! За «Тосно», не за «Зенит». Все равно рад.

  • 28-летний Марков – воспитанник «Зенита» и уроженец Санкт-Петербурга.
  • Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Тосно» (2016-2017 годы).
  • В «Факеле» Марков с ноября.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Марков Евгений
Комментарии (6)
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ilichkadr
1680163918
Женя, никто Тосно не прессовал. Олигархи поигрались из ФГМа, перестали вкладываться, а далее как всегда........
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neveldomha
1680164822
Ну во первых, для тупых - Тосно -это Ленинградская область. И при чем тут Санкт-Петербург? Во вторых - можно ли назвать прессингом, то что клубу из другого субъекта федерации было позволено играть в Санкт-Петербурге на втором по значению стадионе города.?
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Дядя Серёжа
1680165427
Команда необходима. Назвать её Спартак. Настоящая конкуренция начнётся.
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portero
1680175184
А я слышал версию, что Тосно проект, как хозяин получил солидный участок земли, так сразу и забил на клуб.... Вложения оправдались... Да кстати это же Лен область там свой хозяин земли выделяет, причём здесь СПб....
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LesnikSPb
1680290730
«Тосно» стал вторым представителем Петербурга в РПЛ." Тосно областная команда, при чем здесь СПб?
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