«Факел» установит трансферный рекорд, продав Маркова «Уралу»

Нападающий Евгений Марков в ближайшее время сменит «Факел» на «Урал».
Клуб из Екатеринбурга решил активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 30-летнего футболиста.
Сам форвард согласился на переход, поскольку ему пообещали значительно более выгодные условия.
Сумма сделки неизвестна, но сообщается, что это будет самая дорогостоящая продажа в истории «Факела».
- Рыночная стоимость Маркова – 800 тысяч евро.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах.
- Евгений перейдет из 14-й команды РПЛ в 3-ю команду Первой лиги.