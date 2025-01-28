«Факел» установит трансферный рекорд, продав Маркова «Уралу»

Нападающий Евгений Марков в ближайшее время сменит «Факел» на «Урал».

Клуб из Екатеринбурга решил активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 30-летнего футболиста.

Сам форвард согласился на переход, поскольку ему пообещали значительно более выгодные условия.

Сумма сделки неизвестна, но сообщается, что это будет самая дорогостоящая продажа в истории «Факела».