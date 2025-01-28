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  • «Факел» установит трансферный рекорд, продав Маркова «Уралу»

«Факел» установит трансферный рекорд, продав Маркова «Уралу»

Нападающий Евгений Марков в ближайшее время сменит «Факел» на «Урал».

Клуб из Екатеринбурга решил активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 30-летнего футболиста.

Сам форвард согласился на переход, поскольку ему пообещали значительно более выгодные условия.

Сумма сделки неизвестна, но сообщается, что это будет самая дорогостоящая продажа в истории «Факела».

  • Рыночная стоимость Маркова – 800 тысяч евро.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах.
  • Евгений перейдет из 14-й команды РПЛ в 3-ю команду Первой лиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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