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    «Тосно» объявил о возрождении клуба

    «Тосно» после пятилетней паузы вернется в профессиональный футбол.

    «При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант», были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов, будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

    В сезоне-2023 все наши команды, без исключения, примут участие в Чемпионате, Первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу.

    А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, Чемпионате и Кубке СЗФО», – говорится в заявлении «Тосно».

    • «Тосно» был признан банкротом в июне 2018 года.
    • В своем последнем сезоне клуб из Ленинградской области занял 15-е место в таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, одолев в финале курский «Авангард» (2:1).

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    Источник: страница «Тосно» в соцсети «ВКонтакте»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      vipanovynf 3 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +43

      6pbIH 4 часа назад

      Чтоб стояла твоя сОсна , зашизи браток за тосно!

      0
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      Рейтинг: +67855

      portero 5 часов назад

      Возродить очередную мошенническую схему.... а как же ..лярдные долги типо клуба????

      0
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      Рейтинг: +9022

      vladik12 5 часов назад

      Получается, если пять лет подряд ежедневно писать, что ничего не произошло, то когда-нибудь обязательно произойдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3824

      Эном айс 5 часов назад

      Районный город ,с областной судьбою...(что то напоминает..))
      Погнали по новой?)

      4
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      Рейтинг: +67855

      portero > Эном айс 5 часов назад

      Хапнуть участок земли типо под строительство стадиона, под него взять денег и обанкротиться, гектары попали в нужные руки.... если хояин тот же, то опять та же схема .... областная тема, никоим образом к Тосно гоооду не имеет отношения...
      Это ОБС , одна бабушка сказала.

      2
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      Рейтинг: +3824

      Эном айс > portero 3 часа назад

      ))
      Странно, что именно бро Портеро попался на крючок..))
      А такие надежды были, на чьё-нибудь необузданное хамство..)

      1
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      Рейтинг: +750

      Азбука 5 часов назад

      Новый поход за кубком))

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