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«Тосно» объявил о возрождении клуба

13 апреля 2023, 11:20
8

«Тосно» после пятилетней паузы вернется в профессиональный футбол.

«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант», были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов, будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне-2023 все наши команды, без исключения, примут участие в Чемпионате, Первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу.

А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, Чемпионате и Кубке СЗФО», – говорится в заявлении «Тосно».

  • «Тосно» был признан банкротом в июне 2018 года.
  • В своем последнем сезоне клуб из Ленинградской области занял 15-е место в таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, одолев в финале курский «Авангард» (2:1).

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Источник: страница «Тосно» в соцсети «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (8)
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1681375322
Новый поход за кубком))
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Эном айс
1681375820
Районный город ,с областной судьбою...(что то напоминает..)) Погнали по новой?)
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vladik12
1681376722
Получается, если пять лет подряд ежедневно писать, что ничего не произошло, то когда-нибудь обязательно произойдет.
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portero
1681377055
Возродить очередную мошенническую схему.... а как же ..лярдные долги типо клуба????
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6pbIH
1681380892
Чтоб стояла твоя сОсна , зашизи браток за тосно!
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Garrincha58
1729752246
Зачем? лучше бы организовали мини-футбольную команду
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