«Тосно» объявил о возрождении клуба

«Тосно» после пятилетней паузы вернется в профессиональный футбол.

«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант», были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов, будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне-2023 все наши команды, без исключения, примут участие в Чемпионате, Первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу.

А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, Чемпионате и Кубке СЗФО», – говорится в заявлении «Тосно».