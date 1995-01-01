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    Милевский принес победу брестскому «Динамо» в матче с «Ислочью»

    Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в 4-м туре чемпионата Белоруссии со счетом 3:1. Победный гол на счету бывшего игрока киевского «Динамо» и «Тосно» Артема Милевского. Еще по мячу за «Динамо» забили Габи Кики и Павел Савицкий. За «Ислочь» отличился Дмитрий Комаровский.

    «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице, «Ислочь» разместилась на восьмой позиции

    Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 4-й тур

    Динамо-Брест – Ислочь – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Комаровский, 39; 1:1 – Кики, 45+2; 2:1 – Милевский, 77; 3:1 – Савицикий.

    Календарь Высшей лиги

    Турнирная таблица Высшей лиги

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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