Милевский принес победу брестскому «Динамо» в матче с «Ислочью»

Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в 4-м туре чемпионата Белоруссии со счетом 3:1. Победный гол на счету бывшего игрока киевского «Динамо» и «Тосно» Артема Милевского. Еще по мячу за «Динамо» забили Габи Кики и Павел Савицкий. За «Ислочь» отличился Дмитрий Комаровский.

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице, «Ислочь» разместилась на восьмой позиции

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 4-й тур

Динамо-Брест – Ислочь – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Комаровский, 39; 1:1 – Кики, 45+2; 2:1 – Милевский, 77; 3:1 – Савицикий.

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