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  • Милевский принес победу брестскому «Динамо» в матче с «Ислочью»

Милевский принес победу брестскому «Динамо» в матче с «Ислочью»

12 апреля 2020, 21:32
3

Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в 4-м туре чемпионата Белоруссии со счетом 3:1. Победный гол на счету бывшего игрока киевского «Динамо» и «Тосно» Артема Милевского. Еще по мячу за «Динамо» забили Габи Кики и Павел Савицкий. За «Ислочь» отличился Дмитрий Комаровский.

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице, «Ислочь» разместилась на восьмой позиции

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 4-й тур

Динамо-Брест – Ислочь – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Комаровский, 39; 1:1 – Кики, 45+2; 2:1 – Милевский, 77; 3:1 – Савицикий.

Календарь Высшей лиги

Турнирная таблица Высшей лиги

Источник: «Спорт-Экспресс»
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Динамо К Тосно Милевский Артем Комаровский Дмитрий Савицкий Павел
Комментарии (3)
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Cules2013
1586726850
боже, он ещё играет 0_0
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Граф2019
1586757974
а шо? и зрители довольны, и бестолочи обыграли...
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MaxRnD
1586871536
Артём в последних играх был хорош
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