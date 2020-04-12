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Материалы

Минск - БАТЭ

12.04.2020, Воскресенье, 15:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Минск - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 19:45 Минск 3:2 БАТЭ
5 тур
26 апреля, пятница 20:45 БАТЭ 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 20:45 БАТЭ 2:0 Минск
2 тур
6 апреля, пятница 17:00 Минск 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 18:30 Минск 1:0 БАТЭ
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
13 августа, суббота 20:00 БАТЭ 3:1 Минск
3 тур
16 апреля, суббота 18:00 Минск 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
25 сентября, пятница 17:30 Минск 1:2 БАТЭ
8 тур
30 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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