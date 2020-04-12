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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - БАТЭ
Минск - БАТЭ: обзор матча 12 апреля 2020
Минск
12.04.2020, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
26'
С. Драгун
34'
A. Saroka
62'
П. Нехайчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - БАТЭ
83'
Замена
Е. Березкин
️️️️
С. Драгун
Замена
Г. Гурбан
️️️️
Я. Яроцкий
79'
62'
ГОЛ! 0:3!
П. Нехайчик
Замена
Д. Прищепа
️️️️
Ю. Остроух
60'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
O. Rolovic
46'
46'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
А. Филипович
46'
Замена
Б. Копитович
️️️️
З. Волков
34'
ГОЛ! 0:2!
A. Saroka
Пас отдал
B. Nastic
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Драгун
Пас отдал
B. Nastic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
0
O. Rolovic
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Минск
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
3-3-1-4
3
Чаговец
13
Залеский
25
Остроух
10
Сазончик
0
21
23
Яроцкий
10
Хващинский
8
Шрамченко
0
0
4-5-2
20
Волков
24
Филипенко
15
6
Филипович
25
Бага
33
Нехайчик
21
Драгун
7
Стасевич
14
Яблонский
77
Щербицкий
11
25
Остроух
35
Прищепа
35
Прищепа
25
Остроух
23
Яроцкий
44
Гурбан
44
Гурбан
23
Яроцкий
0
9
Грибовский
9
Грибовский
0
20
Волков
15
Копитович
15
Копитович
20
Волков
21
Драгун
27
Березкин
27
Березкин
21
Драгун
6
Филипович
3
Бессмертный
3
Бессмертный
6
Филипович
Остались в запасе
Минск
БАТЭ
19
Кирилл Зинович
ЦП
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
47
Андрей Кудравец
ВР
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
19
Кирилл Зинович
ЦП
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Минск - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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