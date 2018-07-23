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Погребняк: «Тосно» должен футболистам 60 миллионов»

23 июля 2018, 16:45
7

Бывший нападающий «Тосно» Павел Погребняк сообщил, какую сумму задолжал клуб своим футболистам по зарплате.

После завершения прошлого сезона команда из Ленинградской области прекратила свое существование. 19 июля «Тосно» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга заявление о собственном банкротстве.

«Тосно» ни с кем из ребят не рассчитался. Пришло письмо из прокуратуры всем, клуб объявили банкротом. Задолженность – 60 миллионов рублей.

Будем продолжать бороться. Это наши деньги, мы их кровью заработали, ценой травм даже. У всех есть семьи, никто от денег не откажется. 60 миллионов – это долг на всю команду? Да», – сказал Погребняк.

Источник: Р-Спорт
Россия Тосно Погребняк Павел
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1532353987
Опять этот хопуга про деньги запел...по мне так очень мелочный и противный тип!
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KOLBIS
1532355778
И еще уборщице бабе Зине десять тыщ...
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vick-north-west
1532358604
Бедный Павел, как не везёт - то за огромные бабки сидит на скамье, то дают играть свободно, но денег не платят.
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DOCTOR PENALTY
1532361775
Где Погребняк, там обсуждается только тема денег. Кассир Паша...
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Mazai-NN
1532363202
Нету тела - нету дела..
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shinnik
1532363868
Кубок в залог.. и все дела..((
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zigbert
1532372990
Сложная задача.
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