Погребняк: «Тосно» должен футболистам 60 миллионов»

Бывший нападающий «Тосно» Павел Погребняк сообщил, какую сумму задолжал клуб своим футболистам по зарплате.

После завершения прошлого сезона команда из Ленинградской области прекратила свое существование. 19 июля «Тосно» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга заявление о собственном банкротстве.

«Тосно» ни с кем из ребят не рассчитался. Пришло письмо из прокуратуры всем, клуб объявили банкротом. Задолженность – 60 миллионов рублей.

Будем продолжать бороться. Это наши деньги, мы их кровью заработали, ценой травм даже. У всех есть семьи, никто от денег не откажется. 60 миллионов – это долг на всю команду? Да», – сказал Погребняк.