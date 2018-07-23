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    Погребняк: «Тосно» должен футболистам 60 миллионов»

    Бывший нападающий «Тосно» Павел Погребняк сообщил, какую сумму задолжал клуб своим футболистам по зарплате.

    После завершения прошлого сезона команда из Ленинградской области прекратила свое существование. 19 июля «Тосно» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга заявление о собственном банкротстве.

    «Тосно» ни с кем из ребят не рассчитался. Пришло письмо из прокуратуры всем, клуб объявили банкротом. Задолженность – 60 миллионов рублей.

    Будем продолжать бороться. Это наши деньги, мы их кровью заработали, ценой травм даже. У всех есть семьи, никто от денег не откажется. 60 миллионов – это долг на всю команду? Да», – сказал Погребняк.

    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2018 16:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 22:09

      Сложная задача.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 июля 2018, 19:37

      Кубок в залог..
      и все дела..((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 23 июля 2018, 19:26

      Нету тела - нету дела..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 19:02

      Где Погребняк, там обсуждается только тема денег. Кассир Паша...

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 июля 2018, 18:10

      Бедный Павел, как не везёт - то за огромные бабки сидит на скамье, то дают играть свободно, но денег не платят.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:22

      И еще уборщице бабе Зине десять тыщ...

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 июля 2018, 16:53

      Опять этот хопуга про деньги запел...по мне так очень мелочный и противный тип!

      1
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