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    Глушаков: «Агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч с «Тосно»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что отдельные агенты имели слишком большое влияние на экс-тренера команды Массимо Карреру.

    В частности, итальянского тренера убеждали в том, что Глушаков сдал полуфинальный матч Кубка России сезона-2017/18 против «Тосно».

    «У меня есть информация, что агенты пытались убедить его, что Глушаков сдал матч. Говорят, Массимо даже у штаба спрашивал: «Как вы думаете, это правда?». Думаю, что сам Массимо в это не верил, потому что играл в футбол.

    Правда, на него в это время уже огромное влияние оказывали Трабукки и Гурцкая, использовали его как пешку, поэтому Каррера в то время сам решения уже не принимал. Когда мы приходили с вопросом, он брал всегда паузу, звонил своим агентам – и только после отвечал.

    Мы все видим результат, и он не случаен. Был создан такой фон, шли вбросы, поливание грязью, а определeнные люди это подогревали. Есть же фотография: там и Кафельников, и Крупский, который во время подписания контракта был с Трабукки и Гурцкая.

    Я говорил, что идeт развал команды. И разве был не прав? Чем всe закончилось для «Спартака», того же Карреры и меня самого? Зато Трабукки и Гурцкая ходили, всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли. Это вообще любимый метод этих людей», – сказал Глушаков.

    Глушаков – о работе Карреры в «Спартаке»: «Полгода все было нормально – все улыбались, тренер советовался с игроками»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6485

      ivanthebest 3 минуты назад

      Дениска конечно засранец, но то что в Спартаке как внутри команды так и вне, всегда есть гниль, которая вносит дисбаланс в клуб - это факт! Даже сейчас, когда чуют что Спартак может на что-то претендовать серьёзное и обставить ту же зину с аху ллиардами вливаний в трансферы, идёт целенаправленная политика по сливанию в прессе, и не только - тренера, игроков, персонала клуба.

      А не особо окрепшие умы некоторых спартаковских болельщиков, не понимания откуда дым, с радостью любую движуху подхватывают и разносят её до небывалых ранее масштабов. Отсюда очень много проблем и идёт. Надо с себя начинать товарищи! И меньше истерить. Больше думать и поддерживать команду.

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      Рейтинг: +1269

      general.lizyukov 19 минут назад

      Ах-ах, агенты использовали тренера как пешку! Ты дебил?
      Ты своей невзрачной игрой и отношением сам всё усугубил, где надо было бороться и жилы рвать, костьми на поле ложиться - ты просто пешедралил, а потом руками разводил, типа, так вышло. Ну и какой тренер поверит после этого, что ты отдавался работе полностью?

      0
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      Рейтинг: +6803

      ufos73 27 минут назад

      Как этот "чех" достал... Одна вонь от него идет.

      0
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      Рейтинг: +944

      rash1959 1 час назад

      Миллионы болел видели твою "игру", их не обманешь. Насрал команде, хоть бы помалкивал, иуда.

      2
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      Рейтинг: +1296

      Томик 1 час назад

      Денис, ну что ж ты из себя хрень какую-то ************* делаешь? Зачем? Так уважение и теряется.

      0
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      Рейтинг: +4009

      ivany4 2 часа назад

      Мели Емеля, твоя неделя.
      Вроде бы недавно в Ахмате, а уже пошли слухи о смене тренера.))
      А с Тосно памятный для тебя матч был.

      1
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      Рейтинг: +155

      Кнут Юхансон 2 часа назад

      Агенты - это клещи на теле футбола

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      Рейтинг: +3539

      nik55 2 часа назад

      много разговоров---- пора забыть о Спартаке

      0
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      Рейтинг: +20565

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Грустно, если это так, но действия и решения Карреры перед увольнением, это подтверждают.

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