Глушаков: «Агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч с «Тосно»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что отдельные агенты имели слишком большое влияние на экс-тренера команды Массимо Карреру.

В частности, итальянского тренера убеждали в том, что Глушаков сдал полуфинальный матч Кубка России сезона-2017/18 против «Тосно».

«У меня есть информация, что агенты пытались убедить его, что Глушаков сдал матч. Говорят, Массимо даже у штаба спрашивал: «Как вы думаете, это правда?». Думаю, что сам Массимо в это не верил, потому что играл в футбол.

Правда, на него в это время уже огромное влияние оказывали Трабукки и Гурцкая, использовали его как пешку, поэтому Каррера в то время сам решения уже не принимал. Когда мы приходили с вопросом, он брал всегда паузу, звонил своим агентам – и только после отвечал.

Мы все видим результат, и он не случаен. Был создан такой фон, шли вбросы, поливание грязью, а определeнные люди это подогревали. Есть же фотография: там и Кафельников, и Крупский, который во время подписания контракта был с Трабукки и Гурцкая.

Я говорил, что идeт развал команды. И разве был не прав? Чем всe закончилось для «Спартака», того же Карреры и меня самого? Зато Трабукки и Гурцкая ходили, всем улыбались, а на самом деле с ножом за спиной стояли. Это вообще любимый метод этих людей», – сказал Глушаков.

Глушаков – о работе Карреры в «Спартаке»: «Полгода все было нормально – все улыбались, тренер советовался с игроками»