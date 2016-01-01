Глушаков – о работе Карреры в «Спартаке»: «Полгода все было нормально – все улыбались, тренер советовался с игроками»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о смене тренера в московском клубе в августе 2016 года.

«Всe начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придeт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал».

Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук – очень крут в тактике. Ещe мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: «Если что, валите всe на нас». И всe было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение», – сказал Глушаков.