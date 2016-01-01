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    Глушаков – о работе Карреры в «Спартаке»: «Полгода все было нормально – все улыбались, тренер советовался с игроками»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о смене тренера в московском клубе в августе 2016 года.

    «Всe начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придeт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания. Наше коллективное мнение было такое: «Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал».

    Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук – очень крут в тактике. Ещe мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: «Если что, валите всe на нас». И всe было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение», – сказал Глушаков.

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8688

      vka1970 16 минут назад

      Так в этом работа хорошего тренера и заключается.Привнести в работу что то новое, не испортить старые наработки и настрой команды.С первым он справился, сделав оборону удобоваримой.До Массимо отыграть матч на ноль было подвигом.Со вторым тоже преуспел, сделав из малоизвестных игроков приличный сплав.Да и с третьим не прогадал.Не зря многие матчи вытаскивали на последних минутах.

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