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    Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве «Тосно» до 17 декабря

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение дела о банкротстве «Тосно» на более поздний срок.

    «Судебное заседание отложено до 12:40 по московскому времени 17 декабря», – сообщается в материалах дела в картотеке арбитражных дел.

    «Тосно» в июне этого года прекратил существование. После этого руководство клуба подало заявление о банкротстве. На замену «Тосно» власти Ленинградской области вместе с частными компаниями создали клуб «Ленинградец», который стартовал в ПФЛ.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2018 11:42
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 22:44

      Это просто оборжаться можно с этих обмывателей.

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      бурминка > Мары 22 ноября 2018, 22:45

      А что в них смешного то ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > бурминка 22 ноября 2018, 22:47

      Ну например то, что в нечистой бухгалтерии можно такие бабки прокрутить, что просто закачаешься.

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      бурминка > Мары 22 ноября 2018, 22:47

      А смысл ?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > бурминка 22 ноября 2018, 22:48

      Здесь один смысл.Бабки.Всё вокруг них крутится.

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      бурминка > Мары 22 ноября 2018, 22:50

      Как то сложно, не находишь ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > бурминка 22 ноября 2018, 22:52

      А чё там сложного ? Предприятие банкротится, а под шумок через кор счета прогоняются бабки и выходя из бухгалтерии клуба становятся чистыми, а под конец распихиваются по карманам чиновников.
      Все кушать хотят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      бурминка > Мары 22 ноября 2018, 22:54

      Ну не знаю.Для меня всё это как то сложно.

      -2
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 22 ноября 2018, 09:44

      Один обанкротился, другой создали.))) Через года три на этом клубе деньги отмоют и так же обанкротят.)))

      1
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