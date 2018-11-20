Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве «Тосно» до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение дела о банкротстве «Тосно» на более поздний срок.

«Судебное заседание отложено до 12:40 по московскому времени 17 декабря», – сообщается в материалах дела в картотеке арбитражных дел.

«Тосно» в июне этого года прекратил существование. После этого руководство клуба подало заявление о банкротстве. На замену «Тосно» власти Ленинградской области вместе с частными компаниями создали клуб «Ленинградец», который стартовал в ПФЛ.