Парфенов: «Руководство «Тосно» говорило: «Все сделаем, не переживайте». А потом вжух – и все слились»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, рассказал об обещаниях руководства «Тосно» в условиях нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Специалист возглавлял команду из Ленинградской области с августа 2015 по май 2018 года. По завершении сезона-2017/18 «Тосно» прекратил свое существование, а позже был объявлен банкротом.

«Мы всe сделаем, не переживайте, вы молодцы». Один раз губернатор позвонил: «Дмитрий Владимирович, прилетайте на встречу. Рядом со мной сидят учредители, они готовы разговаривать. Хочется послушать ваш план, вашу стратегию». А потом вжух – и нет никого. Все слились.

Команда принадлежала компании FortGroup. Должен был произойти переход клуба в другие руки. Я ещe понимаю, когда случается банкротство. А тут вроде компания процветает. Закончите красиво, как сделал Прохоров с «Москвой»: все долги закрыл, «всем спасибо, команды больше не будет». Это было солидно», – сказал Парфенов.