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    Парфенов: «Руководство «Тосно» говорило: «Все сделаем, не переживайте». А потом вжух – и все слились»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, рассказал об обещаниях руководства «Тосно» в условиях нестабильной финансовой ситуации в клубе.

    Специалист возглавлял команду из Ленинградской области с августа 2015 по май 2018 года. По завершении сезона-2017/18 «Тосно» прекратил свое существование, а позже был объявлен банкротом.

    «Мы всe сделаем, не переживайте, вы молодцы». Один раз губернатор позвонил: «Дмитрий Владимирович, прилетайте на встречу. Рядом со мной сидят учредители, они готовы разговаривать. Хочется послушать ваш план, вашу стратегию». А потом вжух – и нет никого. Все слились.

    Команда принадлежала компании FortGroup. Должен был произойти переход клуба в другие руки. Я ещe понимаю, когда случается банкротство. А тут вроде компания процветает. Закончите красиво, как сделал Прохоров с «Москвой»: все долги закрыл, «всем спасибо, команды больше не будет». Это было солидно», – сказал Парфенов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +453

      jet andy 1 час назад

      Тосно еще вернется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3388

      portero 1 час назад

      мутная команда была с самого начала, также и ушла в небытие .

      0
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      ...
      Рейтинг: +3413

      ilichkadr > portero 34 минуты назад

      У всех торгашей команды мутные.

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