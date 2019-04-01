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    «Зенит» требует с «Тосно» 4,3 миллиона рублей. В декабре клуб из ЛО признали банкротом

    «Зенит» потребовал взыскать с «Тосно» 4,3 миллиона рублей. Соответствующие два ходатайства [на суммы 3,3 миллиона и 1 миллион рублей] сине-бело-голубые подали в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

    В декабре прошлого года «Тосно» был признан банкротом. К тому времени долги клуба по денежным обязательствам и обязательным платежам превышали 503 миллиона рублей. Задолженность тосненцев по зарплате перед игроками и сотрудниками составляла около 78 миллионов, по обязательным платежам – примерно 49 миллионов.

    • В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок России. Тогда же клуб вылетел из РПЛ.
    • Летом 2018 года тосненцы не прошли лицензирование для участия в ФНЛ и прекратили существование.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +553

      Тони Монтана Б 9 минут назад

      Может нам с Зенита и Газпрома требовать? Народное достояние как ни как.

      0
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      Рейтинг: +53

      Константинн 13 минут назад

      Тосно присягал на верность зениту перед началом сезона, бился с конкурентами, 6 очков подарил, Заболотного почти даром отдал а они так с ними... Пусть руководства Уфы и Оренбурга задумается.

      0
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      Рейтинг: +17014

      афоня72 40 минут назад

      Как можно у банкрота что-то требовать?
      Кто платить будет?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +50

      NuBiK007 > афоня72 27 минут назад

      Это же бюрократия, зениту, думаю не усрались эти деньги ососбо то, но чтоб закрыть этот вопрос, нужны бумаги из суда

      0
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      Рейтинг: +17525

      portero 1 час назад

      первая очередь это зарплаты , так понимаю там их нечем покрыть...
      остальным просто оформить бухгалтерские документы надо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1347

      anri1703 1 час назад

      это за Заболотного что ли моральный ущерб?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17525

      portero > anri1703 1 час назад

      товар возврату и обмену не подлежит, передан в количестве одна единица, всё пусть работает в Зените , он счастлив, себя обеспечил

      0
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      ...
      Рейтинг: +11925

      DOCTOR PENALTY > anri1703 26 минут назад

      и материальный тоже, он манекена завалил, тоже денег стоит.

      0
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      Рейтинг: +3222

      Спартач80 1 час назад

      Один город-одна команда....Остальных смешать с дерьмом и утопить=)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +218

      KPCCSPB > Спартач80 48 минут назад

      В свиных помоях?

      0
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      Рейтинг: +1288

      владимир миронов 1 час назад

      Мюллеру на пиво не хватает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17525

      portero > владимир миронов 1 час назад

      просто соблюдают процедуру, никто ничего не получит, все знают давно

      1
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      Рейтинг: +6098

      parevg 1 час назад

      Самим не смешно????

      0
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      Рейтинг: +50

      NuBiK007 > parevg 28 минут назад

      Не понятно что это тупая бюрократия??? Нужно чтоб суд признал невозможность оплаты, чтоб закрыть задолженность.

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