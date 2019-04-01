«Зенит» требует с «Тосно» 4,3 миллиона рублей. В декабре клуб из ЛО признали банкротом

«Зенит» потребовал взыскать с «Тосно» 4,3 миллиона рублей. Соответствующие два ходатайства [на суммы 3,3 миллиона и 1 миллион рублей] сине-бело-голубые подали в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В декабре прошлого года «Тосно» был признан банкротом. К тому времени долги клуба по денежным обязательствам и обязательным платежам превышали 503 миллиона рублей. Задолженность тосненцев по зарплате перед игроками и сотрудниками составляла около 78 миллионов, по обязательным платежам – примерно 49 миллионов.