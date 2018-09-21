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    Зотов: «Компания Fort Group, которая финансировала «Тосно, поступила непорядочно. У них были деньги для погашения долгов»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал последние новости вокруг банкротства «Тосно».

    – Есть по «Тосно» что-то новое? Или там уже можно не рассчитывать на деньги?

    – Вообще практически все истории с попытками футболистов получить деньги после банкротства клуба – печальные. Профсоюз участвовал во многих таких ситуациях, и только в «Сатурне» нам удалось найти активы после банкротства, которые можно было обернуть в деньги и отдать футболистам. Чаще всего клуб – пустышка. Футболисты выигрывают суды, получают решения, но денег им платить не с чего.

    – Это – случай «Тосно»?

    – Ситуацию с «Тосно» мы попытаемся довести до конца. Компания Fort Group, которая финансировала клуб, поступила непорядочно. Имея средства для погашения долгов, люди просто закрыли команду. Было бы логично сначала рассчитаться с игроками, а потом тихо уйти.

    Профсоюз считает, что субсидиарно компания должна отвечать за свои действия, поскольку клуб полностью принадлежал и управлялся этой компанией. Уверен, шансы у нас есть.

    – Сколько по времени может занять тяжба?

    – Не один месяц. Думаю, в течение полугода будет что-то понятно. Мы работаем с ребятами и тренерами. Собраны документы, которые отданы в работу. Наши юристы подадут иск от имени футболистов о признании клуба банкротом. Посмотрим, насколько это окажется эффективным.

    Если получится, прецедент будет серьезным, потому что ранее фирмам удавалось уходить от субсидиарной ответственности, как той же «Жемчужине» и ее учредителям, например.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 сентября 2018, 12:00

      Компания поступила по законам рынка, где порядочность - не та категория, на которую ориентируются. А для любителей порассуждать о том, как было бы хорошо весь футбол сделать частным, как на Западе, это хороший пример, что в условиях России не растет западный продукт.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > тщмек 19 21 сентября 2018, 12:30

      Они долги по зп не выплатили, по законам рынка с ней бы не захотели иметь дел после этого.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > кузнецов артем 21 сентября 2018, 12:48

      Кому надо, они выплатили и больше, чем зарплату, это и есть закон капитализма - глотай мелкого и прогнись под крупного

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > тщмек 19 21 сентября 2018, 13:22

      Законы *********** от тупового ***** может быть. У них есть деньги и есть долги но они их не выплачивают, теперь им грозит суд где игроки еще и проценты получат за задержку.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > кузнецов артем 21 сентября 2018, 13:35

      Так тебя надо советником этой фирмы поставить, а то они совсем тупые и недалекие! Не лез бы ты в эти дебри, дружок, а то придется напрягать свой маленький мозг и пытаться понять, почему выплатить по суду втрое больше, чем изначально заплатить - это выгоднее, чем не выполнить требование инвестора.

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