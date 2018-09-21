Зотов: «Компания Fort Group, которая финансировала «Тосно, поступила непорядочно. У них были деньги для погашения долгов»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал последние новости вокруг банкротства «Тосно».

– Есть по «Тосно» что-то новое? Или там уже можно не рассчитывать на деньги?

– Вообще практически все истории с попытками футболистов получить деньги после банкротства клуба – печальные. Профсоюз участвовал во многих таких ситуациях, и только в «Сатурне» нам удалось найти активы после банкротства, которые можно было обернуть в деньги и отдать футболистам. Чаще всего клуб – пустышка. Футболисты выигрывают суды, получают решения, но денег им платить не с чего.

– Это – случай «Тосно»?

– Ситуацию с «Тосно» мы попытаемся довести до конца. Компания Fort Group, которая финансировала клуб, поступила непорядочно. Имея средства для погашения долгов, люди просто закрыли команду. Было бы логично сначала рассчитаться с игроками, а потом тихо уйти.

Профсоюз считает, что субсидиарно компания должна отвечать за свои действия, поскольку клуб полностью принадлежал и управлялся этой компанией. Уверен, шансы у нас есть.

– Сколько по времени может занять тяжба?

– Не один месяц. Думаю, в течение полугода будет что-то понятно. Мы работаем с ребятами и тренерами. Собраны документы, которые отданы в работу. Наши юристы подадут иск от имени футболистов о признании клуба банкротом. Посмотрим, насколько это окажется эффективным.

Если получится, прецедент будет серьезным, потому что ранее фирмам удавалось уходить от субсидиарной ответственности, как той же «Жемчужине» и ее учредителям, например.