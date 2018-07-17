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  • «Тосно» и ФНЛ посмеялись над планами «Енисея» задержаться в РФПЛ

«Тосно» и ФНЛ посмеялись над планами «Енисея» задержаться в РФПЛ

17 июля 2018, 12:59
29

Новичок Премьер-лиги «Енисей» на своей странице в твиттере опубликовал видео, на котором талисман клуба лев танцует по поводу начала нового сезона в ФНЛ.

«Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. БЕЗ НАС!» – написано под видео.

«Лол», – ответила на это сообщение в комментариях пресс-служба «Тосно».

ФНЛ тоже посмеялась над планами красноярцев задержаться в РФПЛ: «Простите, что не позвали на вечеринку. До встречи через год!»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей Тосно
Комментарии (29)
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Rabinovi_ch
1531823899
Тосно ли смеятся....
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Отчаянный Пердун
1531824163
Смеяться нужно по итогам сезона. Удачи Аленичеву!!!
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Мары
1531824166
Тосно похож на чеширского кота. Тосно вроде уже нет, но оно смеётся. Как и чеширский кот.Сам исчез, но улыбка осталась.
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Т34
1531825650
Тосно уже досмеялось. Еще годик и при упоминании Тосно, будут чесать репу, а что это за такое?
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Камчатский Краб
1531827868
Енисею место в Рпфл, талантливые ребята везде имеются не только в центральной полосе.
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Gullit 76
1531829476
Удачи.
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BallWer
1531835629
Молодец Аленичев, уже второй клуб выводит в РФПЛ. Все таки умеет он нормально тренировать. Жаль что в Спартаке дали ему мало времени.
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OfaZavr
1531841771
Тосно уже вроде нет а пресс-служба осталась что-ли?)) а Енисей вполне может задержаться в ПЛ, зря они надсмехаются.
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Serjoga
1531842158
ТОСНО? Такого клуба НЕТ! ФНЛ? Кто именно? Почему обезличка? Меня другой вопрос волнует по ФНЛ! Факел вылетел в прошлом сезоне! И первая игра 0:2! Зачем нужен этот клуб в ФНЛ? Если толку от него 0!
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zigbert
1531906381
Конечно для Енисея ,это будет новая история и хотелось бы что бы их выступление не было омрачено неумелой организацией проведения домашних матчей.
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