«Тосно» и ФНЛ посмеялись над планами «Енисея» задержаться в РФПЛ

Новичок Премьер-лиги «Енисей» на своей странице в твиттере опубликовал видео, на котором талисман клуба лев танцует по поводу начала нового сезона в ФНЛ.

«Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. БЕЗ НАС!» – написано под видео.

«Лол», – ответила на это сообщение в комментариях пресс-служба «Тосно».

ФНЛ тоже посмеялась над планами красноярцев задержаться в РФПЛ: «Простите, что не позвали на вечеринку. До встречи через год!»