«Тосно» и ФНЛ посмеялись над планами «Енисея» задержаться в РФПЛ

Новичок Премьер-лиги «Енисей» на своей странице в твиттере опубликовал видео, на котором талисман клуба лев танцует по поводу начала нового сезона в ФНЛ.
«Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. БЕЗ НАС!» – написано под видео.
«Лол», – ответила на это сообщение в комментариях пресс-служба «Тосно».
ФНЛ тоже посмеялась над планами красноярцев задержаться в РФПЛ: «Простите, что не позвали на вечеринку. До встречи через год!»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Енисей»