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    «Тосно» и ФНЛ посмеялись над планами «Енисея» задержаться в РФПЛ

    Новичок Премьер-лиги «Енисей» на своей странице в твиттере опубликовал видео, на котором талисман клуба лев танцует по поводу начала нового сезона в ФНЛ.

    «Сегодня стартует новый сезон ФНЛ. БЕЗ НАС!» – написано под видео.

    «Лол», – ответила на это сообщение в комментариях пресс-служба «Тосно».

    ФНЛ тоже посмеялась над планами красноярцев задержаться в РФПЛ: «Простите, что не позвали на вечеринку. До встречи через год!»

    Источник: ФК «Енисей»

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    17.07.2018 12:59
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 19 июля 2018, 05:23

      Вот это настрой, красавцы )))

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 12:33

      Конечно для Енисея ,это будет новая история и хотелось бы что бы их выступление не было омрачено неумелой организацией проведения домашних матчей.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 июля 2018, 03:30

      "Смеётся тот, кто смеётся последним".

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 18 июля 2018, 00:38

      Сольют Енисей обратно в 1 лигу,ибо в гости к ним ездить не комфортно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 июля 2018, 20:49

      100 процентов Енисей будет играть норм, и бред там не пишите. Стадион даделают приезжайте за плюхами)))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 июля 2018, 18:42

      ТОСНО? Такого клуба НЕТ! ФНЛ? Кто именно? Почему обезличка? Меня другой вопрос волнует по ФНЛ! Факел вылетел в прошлом сезоне! И первая игра 0:2! Зачем нужен этот клуб в ФНЛ? Если толку от него 0!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 18:36

      Тосно уже вроде нет а пресс-служба осталась что-ли?)) а Енисей вполне может задержаться в ПЛ, зря они надсмехаются.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 17 июля 2018, 19:38

      Не задержится! Здесь нет спортивного принципа! Здесь правит бабло, а у Енисея его нет! Большая вероятность, что Енисей снимется до конца первого круга!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 17 июля 2018, 19:39

      Доказательство тому Анжи в РФПЛ! А Должна была Балтика по спортивному принципу!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 17 июля 2018, 19:42

      но ведь не раз бывало что команды из ФНЛ задерживались в ПЛ, те же Уфа, Урал, Анжи. очень даже неплохая команда получается у Аленичева и хотелось чтобы у них и дальше все было нормально.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 17 июля 2018, 19:45

      Запретят играть в манеже и будет второй СКА ХАБАРОВСК!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 17 июля 2018, 19:46

      согласен, у нас может быть все что угодно. к сожалению...

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      Рейтинг: +3414

      AZ 17 июля 2018, 17:03

      Классный троллинг от ФНЛ )))

      1
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      Рейтинг: +44

      BallWer 17 июля 2018, 16:53

      Молодец Аленичев, уже второй клуб выводит в РФПЛ. Все таки умеет он нормально тренировать. Жаль что в Спартаке дали ему мало времени.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 июля 2018, 15:11

      Удачи.

      5
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