«Тосно» ожил в твиттере. Клуб прекратил свое существование в 2018 году

Футбольный клуб «Тосно», прекративший свое существование летом 2018 года, возобновил деятельность в своем официальном твиттере.

«Сегодня ничего не произошло», – написал один из сотрудников пресс-службы «Тосно» в социальной сети.

twit text — ФК ТОСНО (@fctosno) October 5, 2019