«Тосно» ожил в твиттере. Клуб прекратил свое существование в 2018 году

Суббота сегодня. Бухнул чувак. Ностальгия взыграла.
Или это звоночек о возрождении?.. ))
Футбольный клуб «Тосно», прекративший свое существование летом 2018 года, возобновил деятельность в своем официальном твиттере.
«Сегодня ничего не произошло», – написал один из сотрудников пресс-службы «Тосно» в социальной сети.
twit text
— ФК ТОСНО (@fctosno) October 5, 2019
- «Тосно» был признан банкротом в июне 2018 года.
- В своем последнем сезоне клуб из Ленинградской области занял 15-е место в таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, одолев в финале курский «Авангард» (2:1).
- На базе «Тосно» был создан «Ленинградец», который с сезона-2018/19 выступает в ПФЛ – зона «Запад».