Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    «Тосно» ожил в твиттере. Клуб прекратил свое существование в 2018 году

    Футбольный клуб «Тосно», прекративший свое существование летом 2018 года, возобновил деятельность в своем официальном твиттере.

    «Сегодня ничего не произошло», – написал один из сотрудников пресс-службы «Тосно» в социальной сети.

    • «Тосно» был признан банкротом в июне 2018 года.
    • В своем последнем сезоне клуб из Ленинградской области занял 15-е место в таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, одолев в финале курский «Авангард» (2:1).
    • На базе «Тосно» был создан «Ленинградец», который с сезона-2018/19 выступает в ПФЛ – зона «Запад».

    Источник: твиттер «Тосно»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +438

      Я - легенда 15 минут назад

      Суббота сегодня. Бухнул чувак. Ностальгия взыграла.

      Или это звоночек о возрождении?.. ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73909
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru