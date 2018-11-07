«Тосно» начал гасить долги перед футболистами. Источник финансирования неизвестен

Футбольный клуб «Тосно», который прекратил существование после завершения прошлого сезона, начал гасить долги перед бывшими футболистами команды.

«Тосно» частично начал погашать долги перед футболистами. Шесть игроков получили по две-три зарплаты – по 520 тысяч и 780 тысяч рублей соответственно. У всех с учетом премиальных месячные зарплаты составляли около миллиона рублей. Выплатили оклады за минусом налогов. Непонятно, кто выплачивает эти деньги, но главное, что долги стали погашать.

Пока трудно сказать, заплатят ли футболистам оставшиеся суммы. Тренерский штаб и персонал клуба рассчитали полностью. Долги только перед футболистами. Известно, что «Тосно» два раза отказали в банкротстве», – рассказал источник.

В прошлом сезоне «Тосно» выиграл Кубок России, но в чемпионате занял предпоследнее место и покинул РПЛ. Затем клуб не прошел лицензирование в ФНЛ и позже прекратил существование. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 ноября рассмотрение заявления «Тосно» о собственном банкротстве.