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    Глушаков ответил на обвинения в намеренном промахе с пенальти в матче «Спартак» – «Тосно» и объяснил смысл фразы «вату катали»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал обвинения в намеренном промахе с пенальти в матче 1/2 финала Кубка России против «Тосно».

    • Глушаков не забил решающий пенальти в серии послематчевых пенальти.
    • В сентябре 2018 года Глушаков был отстранен от основы из-за конфликта с Массимо Каррерой.

    «Весной 2018-го нас нагружали силовой подготовкой во время недельного цикла, все время в тренажерный зал загоняли. Ко мне и Зобнин подходил, и другие. Просили, чтобы поговорил с тренерами и они снизили нагрузки. Подошел к Массимо, сказал об этом. Но нас не услышали.

    За два дня перед матчем с «Уралом» такое втопили, что мы еле стояли на ногах. И сгорели 1:2. Это был переломный момент: выиграй мы тот матч, и никуда бы второе место и Лига чемпионов от нас не делись. Но зря я, наверное, тогда на эмоциях пост в соцсетях написал из одной строки: «Бог все видит».

    Через три дня играли полуфинал Кубка с «Тосно». Мы — уставшие, недовосстановившиеся. Каррера думал, что и без меня выиграем. Выпустили в конце основного времени, когда мы вели 1:0. Я два момента не реализовал — то мяч подпрыгнул, то сам не дотянулся. Делал все, что мог, но это был не мой день. А «Тосно» сравнял...

    Серия пенальти. Хотел бить первым, но Луис Адриано меня опередил. Теперь я должен был идти третьим. Фернандо сказал: «Тогда я не буду бить». Говорю ему, чтобы бил вместо меня, а я пробью шестым, если понадобится. В итоге оба не забили. Мой промах оказался решающим.

    Пенальти не исполнял с 2011 года, когда в составе «Локомотива» не забил «Алании» на 93-й минуте. И теперь после двух промахов с игры уверенности особой не было. Не стоило мне туда лезть...

    После игры был в шоке. Честно взял вину на себя. А потом началась заказуха. Люди ждали, когда оступлюсь, — и запустили машину в СМИ. Был слив моего личного разговора, где я сказал, что мы «вату катали». Если кто-то не понимает футбольного сленга, то пусть подучится. «Вату катать» — значит, играть плохо, медленно, никак. Но уж точно не сдавать игру.

    То, что фанаты обвинили меня в «сплаве» полуфинала, — полная глупость. Большую часть того матча я просидел в запасе. Выигрывайте матч с таким соперником, заканчивайте тогда все до моего появления на поле! Где логика?

    Или, может, это я всех подбил проиграть в полуфинале Кубка? При том что сам этот трофей никогда не выигрывал. И до сих пор у меня его нет. Выиграй мы тогда у «Тосно» — в финале с курским «Авангардом» точно бы разобрались. Но нет, многие ведь поверили. Сколько же бреда у людей в голове...», – сказал Глушаков.

    • Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».
    • Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.
    • В пятницу ему исполнится 36 лет.
    • 24 января прибыл на просмотр в «Пари НН».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33372

      VVM1964 28 минут назад

      "Делал все, что мог... " - и это правда, он сделал всё что бы Спартак не выиграл !!! (((

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