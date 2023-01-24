Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН»

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков пройдет просмотр в клубе.

«Денис Глушаков сегодня присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис – игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе.

Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение, – сказал Измайлов.

Глушаков в начале января расторг контракт с «Химками».

Хавбек выступал за клуб с 2020 года: 67 матчей, 15 голов, 5 ассистов.

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