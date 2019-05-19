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    Глушаков – о полуфинале Кубка с «Тосно»: «И Месси с Баджо не забивали пенальти. Они тоже сливали кого-то?»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношении болельщиков к нему после незабитого пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно» в сезоне-2017/18.

    Тогда полузащитник не забил решающий 11-метровый удар в послематчевой серии. Кроме того, Глушаков не реализовал выход один на один в конце дополнительного времени.

    «Нелегко играть при всем этом давлении. Семь-восемь месяцев я играю под прессом. Как-то выхожу, как-то играю.

    Один раз ко мне подошел фанат и сказал, что я специально не забил пенальти «Тосно». У меня есть Кубок России или что? И Месси не забивал пенальти, и Баджо. Они тоже сливали кого-то?

    Если у болельщиков есть вопросы ко мне, то пожалуйста, пусть приходят на базу. Я встречался с фанатами. Есть 12-13 фан-движений. Приезжали восемь-девять фан-движений. Я рассказал им всю правду, все как было. У них нет ко мне вопросов», – сказал Глушаков в эфире программа «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».

    • В этом сезоне Глушаков провел за москвичей 25 матчей и забил три гола.
    • Контракт хавбека со «Спартаком» истекает летом 2020 года.
    • Ранее издание Mash опубликовало скриншот переписки неизвестного лица с капитаном красно-белых, в котором он намекнул на план добиться увольнения Массимо Карерры, который ушел в отставку в октябре.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +458

      Сергей Александрович 59 секунд назад

      Когда он уже свалит в Саратовский Сокол!

      0
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      Рейтинг: +1221

      Бухбух 4 минуты назад

      Давление Глушаков самому себе придумал.

      0
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      Рейтинг: +4366

      батог 6 минут назад

      Похоже мозги отсутствуют ! Нет бы тихонько свалил, так сейчас "карму" так прочистят, мама не горюй !!! И в других командах, скауты то же СМИ( Бомбардир) читают.

      1
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      Рейтинг: +148

      Ашет Арбузян 27 минут назад

      Месси да
      Но Глуак сравнил себя с этйо парочкой ? Ясненько

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19327

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Может и не специально не забил, я против теории заговоров, но это глупое сравнение. Месси столько назабивал, что тебе и не снилось.

      2
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      Рейтинг: +4483

      piligrim1986 2 часа назад

      вот только косяк - ты не Месси и не Баджо...

      1
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      Рейтинг: +6081

      ufos73 2 часа назад

      Отмазывается пи**р, понимает с такой репутацией его ни кто не возьмет...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +331

      Alejandrrro 2 часа назад

      Перед тем, как не забить пенальти, он запорол 100%-й выход 1 на 1. Ударил так, как будто специально промахнулся.

      1
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      Рейтинг: +251

      Опускатель коняжек 2 часа назад

      Месси и Баджо футболисты, а ты то Денис причём?...

      4
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      Рейтинг: +17309

      oyabun 2 часа назад

      Суть ведь не в том что одно пенальти не забил. Денис "забил" на футбол в принципе. Снизил к себе требования. По полю пешком ходит, эффективность его действий стремится к нулю. Нашел с кем себя сравнивать - с Месси!

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