Глушаков – о полуфинале Кубка с «Тосно»: «И Месси с Баджо не забивали пенальти. Они тоже сливали кого-то?»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношении болельщиков к нему после незабитого пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно» в сезоне-2017/18.

Тогда полузащитник не забил решающий 11-метровый удар в послематчевой серии. Кроме того, Глушаков не реализовал выход один на один в конце дополнительного времени.

«Нелегко играть при всем этом давлении. Семь-восемь месяцев я играю под прессом. Как-то выхожу, как-то играю.

Один раз ко мне подошел фанат и сказал, что я специально не забил пенальти «Тосно». У меня есть Кубок России или что? И Месси не забивал пенальти, и Баджо. Они тоже сливали кого-то?

Если у болельщиков есть вопросы ко мне, то пожалуйста, пусть приходят на базу. Я встречался с фанатами. Есть 12-13 фан-движений. Приезжали восемь-девять фан-движений. Я рассказал им всю правду, все как было. У них нет ко мне вопросов», – сказал Глушаков в эфире программа «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».