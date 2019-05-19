Глушаков – о полуфинале Кубка с «Тосно»: «И Месси с Баджо не забивали пенальти. Они тоже сливали кого-то?»

Когда он уже свалит в Саратовский Сокол!
Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношении болельщиков к нему после незабитого пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно» в сезоне-2017/18.
Тогда полузащитник не забил решающий 11-метровый удар в послематчевой серии. Кроме того, Глушаков не реализовал выход один на один в конце дополнительного времени.
«Нелегко играть при всем этом давлении. Семь-восемь месяцев я играю под прессом. Как-то выхожу, как-то играю.
Один раз ко мне подошел фанат и сказал, что я специально не забил пенальти «Тосно». У меня есть Кубок России или что? И Месси не забивал пенальти, и Баджо. Они тоже сливали кого-то?
Если у болельщиков есть вопросы ко мне, то пожалуйста, пусть приходят на базу. Я встречался с фанатами. Есть 12-13 фан-движений. Приезжали восемь-девять фан-движений. Я рассказал им всю правду, все как было. У них нет ко мне вопросов», – сказал Глушаков в эфире программа «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».
- В этом сезоне Глушаков провел за москвичей 25 матчей и забил три гола.
- Контракт хавбека со «Спартаком» истекает летом 2020 года.
- Ранее издание Mash опубликовало скриншот переписки неизвестного лица с капитаном красно-белых, в котором он намекнул на план добиться увольнения Массимо Карерры, который ушел в отставку в октябре.