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  • «Спартак» Кострома – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Спартак» Кострома – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 14:50
Спартак К
28.02.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
52' Д. Пантелич
22' Я. Арбузов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Фарук Гогич
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Джордже Пантелич
ЦП
69
Денис Боков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
10
Артем Симонян
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Илья Родионов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
4-1-3-2
25
Саппа
18
Игнатьев
2
Тарасов
5
Жилмостных
78
Киселев
35
Енин
88
Гогич
2
Хубаев
90
Пантелич
90
Калмыков
69
Боков
4-2-2-2
13
Чагров
17
Шильников
24
Клещенко
17
Покидышев
13
Бардыбахин
5
Трошечкин
6
Макаров
80
Арбузов
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
69
Боков
9
Тлехугов
9
Тлехугов
69
Боков
35
Енин
23
Чиканчи
23
Чиканчи
35
Енин
80
Арбузов
24
Коротков
24
Коротков
80
Арбузов
9
Алиев
18
Родионов
18
Родионов
9
Алиев
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
Остались в запасе
Спартак К
Ротор
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак К - Ротор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Ротора», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Ротор»

«Спартак» Кострома – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Спартак К
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