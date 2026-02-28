Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Ротора», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Ротор»