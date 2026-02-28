28.02.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-3-2
25
Саппа
18
Игнатьев
2
Тарасов
5
Жилмостных
78
Киселев
35
Енин
88
Гогич
2
Хубаев
90
Пантелич
90
Калмыков
69
Боков
4-2-2-2
13
Чагров
17
Шильников
24
Клещенко
17
Покидышев
13
Бардыбахин
5
Трошечкин
6
Макаров
80
Арбузов
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
69
Боков
9
Тлехугов
9
Тлехугов
69
Боков
35
Енин
23
Чиканчи
23
Чиканчи
35
Енин
80
Арбузов
24
Коротков
24
Коротков
80
Арбузов
9
Алиев
18
Родионов
18
Родионов
9
Алиев
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
Остались в запасе
Спартак К
Ротор
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак К - Ротор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Ротора», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Ротор»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»