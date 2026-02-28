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  • «Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:20
Нефтехимик
28.02.2026, суббота, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
33' А. Кахидзе 85' К. Шильцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
79
Константин Троянов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Нефтехимик
13
Денис Титов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
94
Дмитрий Кучугура
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
23
Данил Ахатов
АП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
3-4-2-1
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
24
Кахидзе
7
Бобер
17
Кокоев
6
Родин
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
2-2-2-3-1
31
Беленов
5
Кутин
55
Шляков
11
Якуев
79
Троянов
18
Камилов
22
Юсупов
7
Перченок
88
Агеян
8
Исаев
17
Минатулаев
11
Магомедов
13
Титов
13
Титов
11
Магомедов
17
Кокоев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
17
Кокоев
7
Бобер
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Бобер
7
Никитин
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Никитин
7
Шильцов
14
Машуков
14
Машуков
7
Шильцов
22
Юсупов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
22
Юсупов
8
Исаев
96
Барановский
96
Барановский
8
Исаев
88
Агеян
23
Ахатов
23
Ахатов
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
9
Липовой
11
Якуев
17
Минатулаев
19
Майоров
19
Майоров
17
Минатулаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Уфы», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Уфа»

«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Уфа Нефтехимик
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