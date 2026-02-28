28.02.2026, суббота, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-4-2-1
1
Голубев
17
Валиахметов
65
Толстопятов
24
Кахидзе
7
Бобер
17
Кокоев
6
Родин
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
11
Магомедов
2-2-2-3-1
31
Беленов
5
Кутин
55
Шляков
11
Якуев
79
Троянов
18
Камилов
22
Юсупов
7
Перченок
88
Агеян
8
Исаев
17
Минатулаев
11
Магомедов
13
Титов
13
Титов
11
Магомедов
17
Кокоев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
17
Кокоев
7
Бобер
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Бобер
7
Никитин
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Никитин
7
Шильцов
14
Машуков
14
Машуков
7
Шильцов
22
Юсупов
24
Мрзляк
24
Мрзляк
22
Юсупов
8
Исаев
96
Барановский
96
Барановский
8
Исаев
88
Агеян
23
Ахатов
23
Ахатов
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
9
Липовой
11
Якуев
17
Минатулаев
19
Майоров
19
Майоров
17
Минатулаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Уфы», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»