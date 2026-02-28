Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Уфы», 22-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Уфа»