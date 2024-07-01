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Юлиан Нагельсман
Материалы
Юлиан Нагельсман - материалы
Германия
23 июля 1987 (39)
Тренер
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Новости
Публикации
Матч мечты на Евро-2024: Германия против Испании! Кто выйдет в полуфинал?
Делитесь своими прогнозами!
01.07.2024 19:10
7
В расположение сборной Германии по футболу прибыл спецназ! Как это повлияет на подготовку к Евро?
Юлиан Нагельсман придумал, как сплотить игроков.
05.06.2024 21:45
Кто лучший молодой тренер мира? В топ-7 попал бывший тренер «Спартака»
В рейтинге те, кто младше 40 лет.
23.03.2023 14:27
«Лейпциг» – сложный и непонятный механизм. Но безумно сильный
Нагельсман > Моуринью.
20.02.2020 14:20
5
Летом Вернер остался в «Лейпциге» из-за Нагельсмана. Тот абстрагировался от слухов и сделал из него машину
Теперь Вернер забивает пачками и ставит рекорды.
03.11.2019 20:42
6
«Лейпциг» – величие. У «Зенита» не было шансов против такого соперника
Дзюба + Азмун = 0 ударов за матч.
23.10.2019 22:05
49
«Лейпциг» – опасный, но удобный для «Зенита» соперник. А еще он сейчас на спаде
У «Зенита» есть хорошие шансы взять очки.
22.10.2019 16:22
10
Крамарич фанатеет от Нагельсмана и не думает о «Баварии». Главное – о новой звезде Хорватии
А еще он поссорился с главным функционером страны.
22.03.2019 16:35
1
7 крутых тренеров с зарплатой меньше, чем у Черчесова
Сарри, Семин и другие коучи, которые приносят результат.
10.05.2018 20:20
47
Сколько лет тренерам в главных лигах Европы. Исследование «Бомбардира»
Самые возрастные тренеры – в Мюнхене и Перми.
08.02.2018 10:00
11
«Бавария» опережает нас на 160 миллионов». Самая удивительная команда сезона
«Аталанта», «РБ Лейпциг», обновленная «Севилья» – открытия этого года. Но скромный «Хоффенхайм» переплюнул их всех. «Бомбардир» рассказывает о клубе с 29-летним тренером во главе, который впервые в истории попал в Лигу чемпионов. Здесь зажигают сразу несколько будущих игроков «Баварии» и бывший легионер ЦСКА.
03.05.2017 17:15
4
«Спартак», «Лейпциг» и еще 5 клубов, которые неожиданно рвутся в Лигу чемпионов
Пройдет полтора месяца, и в европейском футболе определятся чемпионы и участники еврокубков. «Бомбардир» выделяет наиболее неожиданных возможных гостей ЛЧ: новичка Бундеслиги, новые клубы Балотелли и Адебайора, а также команду с удивительным стадионом на море и самый резонансный клуб России.
03.04.2017 13:55
5
Молодой Папа. О будущем тренере «Баварии», который поднял «Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» проиграл впервые в сезоне, но Юлиан Нагельсман все равно круче всех. «Бомбардир» рассказывает о самом молодом тренере Бундеслиги и будущем наставнике «Баварии».
29.01.2017 12:00
3
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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