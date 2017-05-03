Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Бавария» опережает нас на 160 миллионов». Самая удивительная команда сезона

«Бавария» опережает нас на 160 миллионов». Самая удивительная команда сезона

Почему о «Хоффенхайме» все говорят?

Прошлый сезон «Хоффенхайм» завершил на 15 месте. Лишь по итогам последнего тура команда обезопасила себя от вылета, заставив «Айнтрахт» биться в стыковых матчах. В этом году оба клуба почти весь год шли высоко в таблице Бундеслиги. Вот только «Айнтрахт» в концовке свалился вниз, а «Хоффенхайм» скакнул в Лигу чемпионов. За короткий отрезок команда преобразилась по модному образцу «Лестера», «РБ Лейпцига» и многих других клубов, где завелись деньги. Отличие «Хоффенхайма» в том, что в его прогрессе большие финансы не участвовали.

Зато тут тренирует 29-летний Юлиан Нагельсманн. Этакий немецкий Моуринью с 2012 года сидел в «Хоффенхайме» в помощниках. По ходу предыдущего сезона Хуб Стевенс покинул клуб по состоянию здоровья. Нагельсманн стал главным и спас команду от вылета. В 28 лет он оказался самым молодым тренером в истории Бундеслиги. Но на этом победы не закончились. По итогам всего 2016 года Нагельсманна признали лучшим тренером немецкого чемпионата. Его роль в новом пути команды огромна.

Как Нагельсманн стал крутым?

Еще год назад Юлиан Нагельсманн сдавал экзамены для получения профессиональной тренерской лицензии. Хотя тренировать начал намного раньше. «Он – маленький Моуринью», – говорил про Нагельсманна бывший вратарь «Хоффенхайма» Тим Визе. «Я стоял в раздевалке, а на меня смотрели 20 человек. Они пытались понять, смогу ли я что-нибудь им дать», – рассказывал Нагельсманн о своем первом выступлении перед игроками «Хоффенхайма». На момент дебюта в качестве одного из помощников ему было всего 25 лет. Но в «Хоффенхайме» Нагельсманна сразу посчитали достойным парнем. Он мог успешно играть в футбол и сам, но завершил карьеру из-за тяжелой травмы мениска.

Нагельсманн – немец, который думает по-испански. Команды Гвардиолы и Венгера он берет за образец, потому что те играют в атакующий футбол. При этом Нагельсманн мыслит прогрессивнее того же Гвардиолы. Он не только обучает команду сразу нескольким тактикам, но еще и легко мотивирует ее после поражений. «Я могу помочь своим игрокам принять неудачи. У меня самого есть в этом богатый опыт», – говорит Нагельсманн. В жизни ему повезло пересечься еще и с Томасом Тухелем. У нынешнего тренера «Боруссии» Нагельсманн перенимал опыт в «Аугсбурге». Теперь его клуб опережает команду Тухеля в таблице.

Хорошие игроки у команды есть?

Хорват Андрей Крамарич зажигал в «Риеке», мог перейти в «Челси», но выбрал скамейку в «Лестере». Отметиться в Англии у Крамарича не получилось. «Хоффенхайм» реанимировал потенциально звездного нападающего. Впечатляющая статистика в 12 голов и восемь передач за 31 матч в этом сезоне делает Крамарича главным игроком «Хоффенхайма». В атаке ему помогает Сандро Вагнер, наколотивший на один гол меньше. «Считаю себя лучшим немецким нападающим», – утверждает Вагнер. Его цель – вернуться в «Баварию», где игрок получил футбольное воспитание.

Отдельного внимания заслуживает история Кевина Фогта. Летом «Хоффенхайм» взял полузащитника Фогта из «Кельна» для усиления опорной зоны. Так получилось, что Фогт пригодился команде, но в качестве центрального защитника. Сам Кевин всегда противился, если его ставили на эту позицию. Воспитание Нагельсманна сделало из Фогта одного из лучших оборонцев Бундеслиги этого сезона. В паре с ним играет юный Никлас Зюле, а полузащиту тащит Себастьян Руди. Заметен и Стивен Цубер – бывший полузащитник ЦСКА, ничего не забивший в российском чемпионате.

Летняя перестройка клуб не убьет?

«Чтобы правильно усилиться в летнее трансферное окно, нашим скаутам нужно хорошо поработать. По финансам мы пока не можем тягаться с грандами. Между бюджетом «Хоффенхайма» и «Баварии» есть разница примерно в 160 миллионов. Компенсировать это можно только трансферами. Уверен, что летом мы все равно останемся в плюсе», – утверждает Нагельсманн. Трансферная политика «Хоффенхайма» никак не поменяется из-за выхода в Лигу чемпионов. Тратить на новых футболистов серьезные суммы клуб не собирается. Хотя усиление потребуется.

Уже сейчас ясно, что летом «Хоффенхайм» точно потеряет двух важных игроков. Опорник Себастьян Руди переходит в «Баварию» бесплатно, а за талантливого защитника Зюле клуб получит 17 миллионов евро. Сейчас Нагельсманн отговаривает от перехода в «Баварию» Сандро Вагнера. Тренер считает немца одним из главных нападающих Бундеслиги, но прогнозирует тому скамейку запасных в топовом клубе. Остальные ключевые игроки точно должны остаться в «Хоффенхайме» и проявить себя уже в Лиге чемпионов.

Почему «Хоффенхайм» так выстрелил?

Уж точно не только из-за собственной крутости. В этом сезоне подровнялся средний уровень команд. «Шальке» и «Байер», всегда претендовавшие на попадание в Лигу чемпионов, упали вниз. «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» заняли их место. «Герта» и «Айнтрахт» тоже добились прогресса в игре. Сейчас в Бундеслиге любой может обыграть любого, если на поле нет игроков «Баварии». Кстати, в начале апреля «Хоффенхайм» впервые в своей истории мюнхенцев победил.

Нагельсманн нашел для команды правильную тактику под нужных игроков. «Хоффенхайм» играет в подобие футбола Гвардиолы, побеждая на контроле мяча. При этом коллектив Нагельсманна занимает третье место в Бундеслиге по забитым и пропущенным голам (58 и 32). Третий «Хоффенхайм» и в турнирной таблице, но всего на одно очко отстает дортмундская «Боруссия». «Мы никогда не играли хорошо в обороне», – находит недостатки у своей команды Нагельсманн. С ним «Хоффенхайм» попал в Лигу чемпионов, но продолжает надеяться на большее.

Кто и как сделал «Баварию» чемпионом в пятый раз подряд

Германия. Бундеслига Германия Хоффенхайм Фогт Кевин Крамарич Андрей Вагнер Сандро Нагельсман Юлиан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1493806307
Очень хорошая команда. Я весь сезон наблюдал за их игрой, молодцы! Но скорее всего, мы увидим Юлиана Нагельсманна следующим тренером Баварии.
Ответить
Karpathian
1493824391
Хоффенхайм с первого сезона в 1. Бундеслиге показал себя годно, тогда Салихович и Ибишевич творили ваще что то с чем то, я не мог глаз оторвать... Эххх. Ведад зря ушел тогда вообще
Ответить
dovakin
1493929847
Молодой перспективный тренер. Возможно, в будущем возглавит немецкую сборную.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+