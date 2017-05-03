«Бавария» опережает нас на 160 миллионов». Самая удивительная команда сезона

Почему о «Хоффенхайме» все говорят?

Прошлый сезон «Хоффенхайм» завершил на 15 месте. Лишь по итогам последнего тура команда обезопасила себя от вылета, заставив «Айнтрахт» биться в стыковых матчах. В этом году оба клуба почти весь год шли высоко в таблице Бундеслиги. Вот только «Айнтрахт» в концовке свалился вниз, а «Хоффенхайм» скакнул в Лигу чемпионов. За короткий отрезок команда преобразилась по модному образцу «Лестера», «РБ Лейпцига» и многих других клубов, где завелись деньги. Отличие «Хоффенхайма» в том, что в его прогрессе большие финансы не участвовали.

Зато тут тренирует 29-летний Юлиан Нагельсманн. Этакий немецкий Моуринью с 2012 года сидел в «Хоффенхайме» в помощниках. По ходу предыдущего сезона Хуб Стевенс покинул клуб по состоянию здоровья. Нагельсманн стал главным и спас команду от вылета. В 28 лет он оказался самым молодым тренером в истории Бундеслиги. Но на этом победы не закончились. По итогам всего 2016 года Нагельсманна признали лучшим тренером немецкого чемпионата. Его роль в новом пути команды огромна.

Как Нагельсманн стал крутым?

Еще год назад Юлиан Нагельсманн сдавал экзамены для получения профессиональной тренерской лицензии. Хотя тренировать начал намного раньше. «Он – маленький Моуринью», – говорил про Нагельсманна бывший вратарь «Хоффенхайма» Тим Визе. «Я стоял в раздевалке, а на меня смотрели 20 человек. Они пытались понять, смогу ли я что-нибудь им дать», – рассказывал Нагельсманн о своем первом выступлении перед игроками «Хоффенхайма». На момент дебюта в качестве одного из помощников ему было всего 25 лет. Но в «Хоффенхайме» Нагельсманна сразу посчитали достойным парнем. Он мог успешно играть в футбол и сам, но завершил карьеру из-за тяжелой травмы мениска.

Нагельсманн – немец, который думает по-испански. Команды Гвардиолы и Венгера он берет за образец, потому что те играют в атакующий футбол. При этом Нагельсманн мыслит прогрессивнее того же Гвардиолы. Он не только обучает команду сразу нескольким тактикам, но еще и легко мотивирует ее после поражений. «Я могу помочь своим игрокам принять неудачи. У меня самого есть в этом богатый опыт», – говорит Нагельсманн. В жизни ему повезло пересечься еще и с Томасом Тухелем. У нынешнего тренера «Боруссии» Нагельсманн перенимал опыт в «Аугсбурге». Теперь его клуб опережает команду Тухеля в таблице.

Хорошие игроки у команды есть?

Хорват Андрей Крамарич зажигал в «Риеке», мог перейти в «Челси», но выбрал скамейку в «Лестере». Отметиться в Англии у Крамарича не получилось. «Хоффенхайм» реанимировал потенциально звездного нападающего. Впечатляющая статистика в 12 голов и восемь передач за 31 матч в этом сезоне делает Крамарича главным игроком «Хоффенхайма». В атаке ему помогает Сандро Вагнер, наколотивший на один гол меньше. «Считаю себя лучшим немецким нападающим», – утверждает Вагнер. Его цель – вернуться в «Баварию», где игрок получил футбольное воспитание.

Отдельного внимания заслуживает история Кевина Фогта. Летом «Хоффенхайм» взял полузащитника Фогта из «Кельна» для усиления опорной зоны. Так получилось, что Фогт пригодился команде, но в качестве центрального защитника. Сам Кевин всегда противился, если его ставили на эту позицию. Воспитание Нагельсманна сделало из Фогта одного из лучших оборонцев Бундеслиги этого сезона. В паре с ним играет юный Никлас Зюле, а полузащиту тащит Себастьян Руди. Заметен и Стивен Цубер – бывший полузащитник ЦСКА, ничего не забивший в российском чемпионате.

Летняя перестройка клуб не убьет?

«Чтобы правильно усилиться в летнее трансферное окно, нашим скаутам нужно хорошо поработать. По финансам мы пока не можем тягаться с грандами. Между бюджетом «Хоффенхайма» и «Баварии» есть разница примерно в 160 миллионов. Компенсировать это можно только трансферами. Уверен, что летом мы все равно останемся в плюсе», – утверждает Нагельсманн. Трансферная политика «Хоффенхайма» никак не поменяется из-за выхода в Лигу чемпионов. Тратить на новых футболистов серьезные суммы клуб не собирается. Хотя усиление потребуется.

Уже сейчас ясно, что летом «Хоффенхайм» точно потеряет двух важных игроков. Опорник Себастьян Руди переходит в «Баварию» бесплатно, а за талантливого защитника Зюле клуб получит 17 миллионов евро. Сейчас Нагельсманн отговаривает от перехода в «Баварию» Сандро Вагнера. Тренер считает немца одним из главных нападающих Бундеслиги, но прогнозирует тому скамейку запасных в топовом клубе. Остальные ключевые игроки точно должны остаться в «Хоффенхайме» и проявить себя уже в Лиге чемпионов.

Почему «Хоффенхайм» так выстрелил?

Уж точно не только из-за собственной крутости. В этом сезоне подровнялся средний уровень команд. «Шальке» и «Байер», всегда претендовавшие на попадание в Лигу чемпионов, упали вниз. «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» заняли их место. «Герта» и «Айнтрахт» тоже добились прогресса в игре. Сейчас в Бундеслиге любой может обыграть любого, если на поле нет игроков «Баварии». Кстати, в начале апреля «Хоффенхайм» впервые в своей истории мюнхенцев победил.

Нагельсманн нашел для команды правильную тактику под нужных игроков. «Хоффенхайм» играет в подобие футбола Гвардиолы, побеждая на контроле мяча. При этом коллектив Нагельсманна занимает третье место в Бундеслиге по забитым и пропущенным голам (58 и 32). Третий «Хоффенхайм» и в турнирной таблице, но всего на одно очко отстает дортмундская «Боруссия». «Мы никогда не играли хорошо в обороне», – находит недостатки у своей команды Нагельсманн. С ним «Хоффенхайм» попал в Лигу чемпионов, но продолжает надеяться на большее.

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