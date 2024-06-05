В расположение сборной Германии по футболу прибыл спецназ! Как это повлияет на подготовку к Евро?

Юлиан Нагельсман придумал, как сплотить игроков.

Стремительно приближается старт чемпионата Европы по футболу. Уже 14-го июня сборная Германии в матче-открытии примет шотландцев. Немцы входят в число главных фаворитов предстоящего турнира. И это при том, что в прошлом году Бундестим часто огорчала своих болельщиков, проигрывая в товарищеских матчах. 11 встреч провела Германия, уступив 6 раз. Но в 2024-м команда Юлиана Нагельсмана показывает совсем другую статистику: три матча, две победы (над сильными Францией и Нидерландами) и ничья со сборной Украины. На домашнем Евро немцам досталась довольно комфортная группа. Помимо шотландцев, туда попали венгры и швейцарцы. Пока, по прогнозам букмекеров, наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором Германия выйдет в плей-офф с первого места. Вот только сбудутся ли эти прогнозы? Скоро узнаем.

Сейчас футболисты Бундестим активно готовятся к чемпионату Европы под руководством Нагельсмана. 36-летний немецкий тренер известен своим нетривиальным подходом к тренировкам. Вот и на этот раз Юлиан подготовил для игроков сборной сюрприз в виде занятий со... спецназовцами! О необычной коллаборации рассказали немецкие СМИ. В течение целого дня футболисты тренировались вместе с представителями элитного подразделения. Нойер, Гюндоган, Мюллер и другие выдающиеся атлеты выполняли нормативы полицейских, забирались на высоту в 20 метров и даже проводили спарринг-бои. Видео репортерам раздобыть не удалось. Ясно лишь, что бои проходили в осторожном режиме и обошлось без нокаутов. Нагельсман считает, что такие необычные тренировки сплотят коллектив перед важным турниром. Ждем ответ от сборной Шотландии и местных полицейских.

Фото: Federico Gambarini / Global look press