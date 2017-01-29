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  • Молодой Папа. О будущем тренере «Баварии», который поднял «Хоффенхайм»

Молодой Папа. О будущем тренере «Баварии», который поднял «Хоффенхайм»

Руководить клубом Бундеслиги в 28 лет и идти с ним в зоне Лиги чемпионов – это даже не сказка, не голливудский сюжет, а что-то посложнее и заковыристей: закрученная в три бараньих рога фантасмагория, где тренер (образец опыта и прожженности) может быть моложе своих подопечных. Впрочем, современный мир, по словам Юлиана Нагельсмана, сам способствует тому, чтобы в спорте появлялось все больше таких молодых наставников, как он: «Современный футбол говорит за молодых тренеров, ведь общество сильно изменилось. Возможно, в век социальных сетей молодым специалистам легче общаться с подопечными».

Причина, по которой Нагельсман столь рано подался в тренеры, очень проста: в 19 лет он получил серьезную травму мениска и не смог продолжать играть в футбол. Будущий рулевой «Хоффенхайма» выступал на позиции центрального защитника в юношеской команде «Мюнхен-1860», был в ней капитаном и подавал большие надежды. Уход из футбола мог по-настоящему надломить молодого парня, если бы не другой тогда никому не известный, а сейчас модный и востребованный специалист – Томас Тухель.

Тухель на тот момент (шел 2006-й год) тренировал молодежную команду «Аугсбурга», где Нагельсман пытался возобновить карьеру после получения травмы – в Мюнхене банально не нашлось денег на его лечение и зарплату, учитывая, что он совсем не играл. Тухель и сам завершил игровую карьеру довольно рано – в 25 лет из-за хронических проблем с суставами, – так что он прекрасно понимал Нагельсмана и предложил ему должность своего помощника по аналитической работе. Юлиан изучал сильные и слабые стороны противников аугсбургской молодежки и составлял отчеты о развитии собственных игроков. Так зародилась его тренерская карьера, чему поспособствовало одно неудачное столкновение на футбольном поле.

После молодежки «Аугсбурга» была молодежка «Мюнхена-1860», а затем Нагельсмана, делавшего успехи на своем поприще, переманил в свой клуб владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп. Первый сезон Нагельсман отработал в качестве помощника Ксавье Земброда в команде сине-белых не старше 17 лет. Через год Юлиан уже занял место главного тренера, а в середине сезона 2012/13 «Хоффенхайм» уволил наставника главной команды Маркуса Баббеля. Две последние игры календарного 2012-го года коллектив из Зинсхайма проводил под руководством Франка Крамера, а помогал Крамеру в этих матчах не кто иной, как Нагельсман.

Новый тренер сине-белых Марко Курц сохранил за Юлианом должность помощника, а затем Нагельсман в течение трех сезонов снова работал с молодежной командой «Хоффенхайма», но уже на ступеньку старше – до 19 лет. Назначение молодого специалиста на этот пост оказалось более чем успешным: в один из сезонов молодежка «Хоффенхайма» выиграла золото. К Нагельсману начали присматриваться как к возможному тренеру главной команды.

Классический «Хоффенхайм» при Нагельсмане: минимум владения, быстрые перехваты и действенные контратаки.

В октябре 2015-го место наставника первой команды сине-белых покинул Маркус Гисдоль; временную замену Гисдолю руководство «Хоффенхайма» нашло в лице Хуба Стевенса, чьим преемником должен быть стать как раз таки Нагельсман. Однако уже 10 февраля следующего года Стевенс по состоянию здоровья покинул коллектив – и спасать «Хоффенхайма» от вылета пришлось именно Нагельсману. Под руководством самого молодого тренера в истории Бундеслиги (на момент назначения Юлиану было всего 28 лет) сине-белые одержали 7 побед в 14-ти матчах и переместились с предпоследней 17-й строчки на спасительную 15-ю. По иронии, «Хоффенхайм» опередил на одно очко франкфуртский «Айнтрахт», оставив «орлов» в зоне переходных матчей. Именно в игре против молодежного состава «Айнтрахта» девять с лишним лет назад Нагельсман получил свою роковую травму. Впрочем, если бы не она, то Нагельсман никогда бы не стал столь успешным тренером – по крайней мере, в таком молодом возрасте.

Летом 2016-го взрослый состав «Хоффенхайма» провел полноценную предсезонную подготовку под руководством Нагельсмана, и тот сразу прибегнул к необычному методу тимбилдинга, вывезя команду на горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен и заставив игроков заниматься каньонингом и скалолазанием. Что-то подобное этим же летом устроил Давид Вагнер в «Хаддерсфилде» – вывез своих парней на 4 дня в дикие условия шведских лесов, где футболисты жили без интернета, мобильников, кроватей и даже туалета. Как видим, подобные методы действительно работают: «Хаддерсфилд» сейчас идет на 5-м месте в Чемпионшипе и претендует на попадание в Премьер-лигу, а «Хоффенхайм» выдал 17-матчевую беспроигрышную серию в Бундеслиге, лишь в эти выходные уступив другому дерзкому выскочке – опившихся энергетика быкам из Лейпцига.

При Нагельсмане «Хоффенхайм» играет по схеме 3-5-2 (сам наставник сине-белых не любит столь строгих определений, но давайте условно остановимся именно на 3-5-2). Важнейшую роль играют три центральных защитника – Хюбнер, Зюле и Фогт; больше всех (уже 10 голов в сезоне) забивает нападающий Сандро Вагнер, который, помимо своей основной задачи, выполняет и побочные функции. Вагнер стягивает на себя защитников соперника и образует свободные зоны, куда врываются его партнеры – Ют (второй бомбардир команды с 5-ю мячами), Крамарич, Амири и другие. В игре «Хоффенхайма» нападающий-столб отсутствует как класс: Вагнер может оттягиваться в глубину, в то время как другие игроки Нагельсмана будут заполнять создавшийся вакуум и забивать. Так в матче первого круга против «Лейцига», закончившемся ничьей 2:2, сине-белые были близки к победе благодаря сольному проходу полузащитника Руди и скоростному открыванию Юта – а Вагнер, который еще наколотит в сезоне свою десятку, вообще не принимал участия в эпизоде:

«Хоффенхайм» можно назвать миролюбивой командой – 10 из 18-ти поединков коллектив Нагельсмана свел вничью. Победы ему не всегда даются легко, но и выиграть у «Хоффенхайма» – задача в большинстве случаев неподъемная. Даже «Майнц», который к 70-й минуте выигрывал у сине-белых со счетом 4:1, в итоге был вынужден довольствоваться ничьей 4:4. С характером у Зинсхайма тоже все в порядке.

Нагельсману уже прочат место главного тренера «Баварии». Юлиан пока отшучивается: «Мы находимся в очень тесном контакте с главным тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Хазенхюттлем и Томасом Тухелем из «Боруссии». Договариваемся, кто в следующем году будет главным тренером «Баварии», кто – помощником, а кто возглавил клуб еще через год. Если мы придем к согласию, то сразу же обо всем объявим. Но пока что мы очень рьяно спорим». Однако, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Нет никаких сомнений, что в Мюнхене следят и за Тухелем, и за Хазенхюттлем, и за Нагельсманом. И кто знает – возможно, выберут именно последнего.

Тухельбол. Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году

Германия Хоффенхайм Крамарич Андрей Вагнер Сандро Ут Марк Амири Надим Нагельсман Юлиан
Комментарии (3)
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mihail1980
1485683266
правильно бавария с одними ничейными результатами это не бавария.Но может быть у него все получится-удачи ему.
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vick-north-west
1485685190
Скоро еще Клопп из Ливерпуля вернется.
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