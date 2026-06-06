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Юлиан Нагельсман
Статистика
Юлиан Нагельсман - статистика
Германия
23 июля 1987 (39)
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Команда
И
В
П
Н
Германия
4
4
0
0
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 2
06.06.2026
Германия
Товарищеские матчи. Сборные
Германия
4 : 0
31.05.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Германия
2 : 1
30.03.2026
Гана
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария
3 : 4
27.03.2026
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