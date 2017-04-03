«Спартак», «Лейпциг» и еще 5 клубов, которые неожиданно рвутся в Лигу чемпионов

«РБ Лейпциг»

Эх, жаль не получится второго «Лестера». Поначалу казалось, что лестеровская сказка прошлого года обязательно повторится в Бундеслиге, но «Бавария» была не столь бестолкова, как гранды АПЛ, да и «Лейпциг» чуть подсел. Впрочем, и без того сезон для новичка чемпионата Германии все равно складывается феноменально. Команда лишь в 14-м туре впервые проиграла, притом успела одержать несколько важных крупных побед. Эмиль Форсберг – лучший ассистент в Бундеслиге на данный момент, Тимо Вернера, идущего четвертым в списке бомбардиров, позвали в сборную Германии. В общем, все у них здорово, и Лига чемпионов уже никуда не денется. Вопрос лишь в том, попадет ли «Лейпциг» в плей-офф или уже сразу в группу.

«Хоффенхайм»

Тоже Бундеслига. Тоже неожиданность. «Хоффенхайм» уже почти десять лет играет в элите немецкого футбола, но выше седьмого места еще не поднимался. Ясно, что сейчас будет рекорд, практически понятно, что добудет его клуб вместе с путевкой в Лигу чемпионов. «Хоффенхайм» одержал важнейшую победу в минувшую пятницу, переиграв идущую пятой «Герту» со счетом 3:1 – как раз с этим результатом мечты берлинцев об ЛЧ практически рухнули. Всем в «Хоффенхайме» заправляет 29-летний тренер Юлиан Нагельсманн, который уже получил приз тренера года по версии Немецкого футбольного союза. Рекордсменом группового этапа Лиги чемпионов, помнится, был Виктор Гончаренко в 31 год. Так что «Хоффенхайму» осталось еще немножко поднажать, чтобы именно его тренер стал самым молодым в истории этого престижного турнира.

Таблица чемпионата Германии

«Ницца»

Чемпионат Франции в нынешнем сезоне обратил на себя внимание сразу по трем причинам: «ПСЖ» начал чудить, а потом принялся всех громить под руководством Эмери, а «Монако» стал самой зрелищной командой Европы, показывая сумасшедший атакующий футбол с тренером, который всегда считался прагматиком. Третья причина – «Ницца» с Балотелли, который взялся забивать с первого же тура. Команда Люсьена Фавра выдала сумасшедший отрезок из 11 стартовых матчей, победив в девяти (в том числе и «Монако» аж 4:0) и не уступив ни разу.

Зимой «Ницца» чуть притормозила, но из чемпионской гонки пока еще окончательно не выпала, хотя добраться до золота будет тяжело. Впрочем, потеря места в тройке уж точно клубу не грозит. «Лилль» застрял где-то в середине, подвиги «Нанта» и «Бордо» остались в прошлом, «Марсель» все еще не столь силен, как и «Лион», так что от Франции в ЛЧ будет новая команда. И это очень интересно.

Таблица чемпионата Франции

«Фейеноорд»

Роттердамский клуб в групповом этапе Лиги чемпионов не видели с того самого сезона, когда все шесть матчей проиграл «Спартак». Впрочем, «Фейеноорд» тогда тоже не феерил – выиграв Кубок УЕФА в 2002 году, он тут же начисто провалился в группе с «Ювентусом», «Ньюкаслом» и киевским «Динамо». После этого позабыл ровно на десять лет о Лиге чемпионов, но попадая в этот турнир в 2012 и 2014 годах, оба раза буксовал в квалификации. Ясно и так, что за все это время «Фейеноорд» ни разу не выиграл чемпионат Голландии, а в 2010-м, помнится, получил оглушительные 0:10 от ПСВ. Чуть позже на бронзовый для голландцев ЧМ-2014 поехало множество парней из Роттердама, а клуб все никак не мог запрыгнуть в группу ЛЧ.

Сейчас же «Фейеноорд» рвется на всех парах к чемпионству, а вчера мог уже фактически завершить гонку, но проиграл в Амстердаме «Аяксу», так что запас перед главным конкурентом сократился до трех очков. Феноменальный сезон проводит Николай Йоргенсен (19+10 по системе «гол плюс пас»), наконец-то нашел себя Эльеро Элиа, помогает и 36-летний Дирк Кейт. Команда настолько хороша, что даже Рик Карсдпор, на которого засматриваются европейские топ-клубы – там не самая главная звезда. Но вся борьба команды Джованни ван Бронкхорста за чемпионство еще впереди.

Таблица чемпионата Голландии

«Истанбул»

«Фенербахче» с ван Перси и Кьяером, «Галатасарай» с Подольски и Снейдером, «Трабзонспор» с Н’Дойе и Дюрицей – все они молча наблюдают за тем, как с «Бешикташем» в Лигу чемпионов мчится какой-то непонятный «Истанбул», который еще три года назад даже не играл в элите турецкого футбола. Между тем, стамбульский клуб в чемпионате Турции здорово освоился, занимая четвертые места дважды подряд, а теперь замахивается аж на ЛЧ. Здесь тоже есть известные лица: например, Эммануэль Адебайор и Эмре Белезоглу, также отлично знакомый нам по РФПЛ Александр Епуряну. Есть еще финалист Лиги Европы в составе «Браги» Марсио Моссоро, а лучшим по системе «гол плюс пас» в команде является босниец Эдин Вишча.

Дотянуться до убежавшего вперед на пять очков «Бешикташа» будет непросто, но сохранить запас от «Фенербахче» и «Галатасарая» вполне реально, тем более что обоих «Истанбул» в этом сезоне уже обыгрывал. Многое решится как раз в апреле – в следующем матче «Истанбул» примет «Галатасарай», а через тур сыграет дома с лидером чемпионата.

Таблица чемпионата Турции

«Риека»

В хорватской лиге наконец-то есть интрига. Прошлые 11 чемпионатов выиграло загребское «Динамо», но сейчас к золоту рвется «Риека», которая в трех прошлых сезонах была главным преследователем динамовцев. В нынешнем сезоне «Риека» не проиграла ни одного матча из 26, набрав в них аж 68 очков – впечатляюще. «Динамо» отстает на четыре балла. В составе не так уж много заметных имен, разве что Марио Гавранович, игравший за «Шальке», да бывший полузащитник украинской «Волыни» Флорентин Матей. Тренирует хорватскую команду словенец Матьяж Кек, печально известный нам по стыковым матчам России со Словенией в 2009 году.

А еще «Риека» – это клуб с замечательным стадионом под названием «Кантрида», который расположен прямо на берегу Адриатического моря. Сейчас, правда, клуб играет на другой арене, поскольку «Кантрида» переживает период реконструкции, но сюда «Риека» приезжает тренироваться. В отличие от изрядно надоевшего загребского стадиона, где по ТВ-картинке даже не видно ни одной трибуны, «Кантрида» была бы классным пейзажем для Лиги чемпионов.

Таблица чемпионата Хорватии

«Спартак»

Последний раз напрямую красно-белые выходили в групповой этап Лиги чемпионов семь лет назад, и то потому что в сезоне-2009 можно было попасть в группу, заняв второе место в РФПЛ. Через пару лет уже приходилось пробиваться через квалификацию. С тех пор на место в ЛЧ «Спартак» больше не претендовал, да еще и последовали два ужаса в Лиге Европы в виде «Санкт-Галлена» и АЕКа.

Едва ли в прошлом августе после точного удара Тричковски кто-то всерьез мог поверить в то, что именно «Спартак» будет главным претендентом на чемпионство в России, но пока это неоспоримый факт: команда заслуженно идет на первом месте и изо всех сил стремится в главный клубный турнир Европы, причем с тренером, который никогда не работал главным и не имеет опыта работы за рубежом. Все, что происходит в нынешнем сезоне со «Спартаком» – настоящая сказка, только чем она закончится – никто не в состоянии предположить. До конца еще слишком долго.

Таблица чемпионата России