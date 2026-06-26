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  • Тренер сборной Германии резко высказался после поражения от Эквадора

Тренер сборной Германии резко высказался после поражения от Эквадора

Сегодня, 08:42
4

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что все его игроки в матче с Эквадором (1:2) играли на пределе возможностей.

Встреча прошла в 3-м туре в группе E на ЧМ-2026.

– Что нужно улучшить?

– Многое, но я не собираюсь обсуждать это с вами. К сожалению, сразу после забитого гола мы начали допускать самоубийственные позиционные ошибки, и нам пришлось нелегко.

Мы намеренно сделали много замен, вы могли видеть, что некоторые игроки устали. Никого нельзя винить за то, что в итоге игра шла немного медленнее, и все занимало больше времени. Мы доверяем каждому игроку в команде, и мы должны дать им шанс себя проявить.

– Можно ли сказать, что команда не приложила последнее усилие из-за досрочного выхода из группы?

– Пожалуйста, прекратите нести эту чушь, честное слово. Разве игроки не хотели отдать все силы? Конечно, мы делали не такие замены, какие могли бы сделать, когда нам отчаянно нужен еще один гол. Но ни об одном игроке нельзя сказать, что он не выложился, по-моему, это слишком поверхностно.

Они играли на пределе возможностей, а у нас не было реальной структуры в обращении с мячом и реальной отдачи.

  • У Германии забил Лерой Сане на 2-й минуте. У Эквадора отличились Нильсон Ангуло на 9-й и Гонсало Плата на 77-й.
  • Несмотря на поражение, Германия с 6 очками осталась на первом месте в группе. Эквадор набрал 4 очка и вышел в 1/16 финала с 3-го места.

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Источник: Kicker
Чемпионат мира Германия Эквадор Нагельсман Юлиан
Комментарии (4)
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Plyash
1782454075
Не всё немцам масленица , зажрались , рано уверовали в свои возможности . Урок для ума на будущее очень полезный и , главное , вовремя . Не пойму , откуда немцы коуча такого зацепили , 38 лет отроду ?
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BlackMurder
1782457590
Валенки, с Юлианом им не выиграть ничего, Клоппа надо
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Cleaner
1782464098
Нагельсман, просто ПРИЗНАЙ, что твоя сборная ОБДЕЛАЛАСЬ в игре с Эквадором...(((
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zigbert
1782472595
Пусть эта игра им будет хорошим уроком.
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