Адвокат установил два рекорда чемпионатов мира

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поставил новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным тренером в истории турнира.

Сегодня специалист из Нидерландов работает на матче с Германией в возрасте 78 лет и 260 дней.

Этот рекорд побили на ЧМ-2026 уже в третий раз. Адовкат побил побил рекорд 74-летнего главного тренера сборной Чехии Мирослава Кубика, который тот установил два дня назад в матче с Южной Кореей (1:2). До него рекордсменом несколько часов был 74-летний тренер сборной ЮАР Уго Брос. Ранее рекордсменом был немец Отто Рехагель, который в 71 год руководил Грецией на ЧМ-2010.

Также в матче сборных Кюрасао и Германии на ЧМ-2026 зафиксирована рекордная разница в возрасте среди главных тренеров, встречающихся друг против друга в матче чемпионата мира, сообщает OptaJohan.

78-летний Адвокат старше 38-летнего главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана на 39 лет и 299 дней.