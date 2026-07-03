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  • Аргентина – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026

Аргентина – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026

3 июля, 23:50
Аргентина
04.07.2026, суббота, 01:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Кабо-Верде
29' Л. Месси 92' Л. Мартинес 111' Д. Борхес (АГ)
59' Д. Дуарте 103' С. Лопеш Кабрал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Ларос Дуарте
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
20
Райан Мендес
(К) ЦФ
21
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
16
Янник Семедо
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
26
Хелио Варела
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
26
Молина
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
4-2-1-1-2
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
3
Борхес
22
Морейра
4
Лопеш
6
Ленини
15
Дуарте
14
Дуарте
7
Кабрал
21
Да Кошта
20
Мендес
25
Медина
3
Тальяфико
3
Тальяфико
25
Медина
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
16
Алмада
15
Гонсалес
15
Гонсалес
16
Алмада
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
14
Дуарте
16
Семедо
16
Семедо
14
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
10
Монтейру
15
Дуарте
7
Кабрал
26
Варела
26
Варела
7
Кабрал
20
Мендес
17
Семеду
17
Семеду
20
Мендес
6
Ленини
9
Беншимоль
9
Беншимоль
6
Ленини
21
Да Кошта
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
21
Да Кошта
Остались в запасе
Аргентина
Кабо-Верде
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Аргентина - Кабо-Верде
1
1
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
12
Офсайды
3
2
Количество передач
849
476
Сейвы
3
8
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6

Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Кабо-Верде, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Кабо-Верде

Аргентина – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кабо-Верде Аргентина
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