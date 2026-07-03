04.07.2026, суббота, 01:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аргентина
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Кабо-Верде
4-1-2-2-1
23
Мартинес
13
Ромеро
6
Мартинес
25
Медина
26
Молина
24
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
16
Алмада
10
Месси
22
Мартинес
4-2-1-1-2
1
Возинья
13
Лопеш Кабрал
3
Борхес
22
Морейра
4
Лопеш
6
Ленини
15
Дуарте
14
Дуарте
7
Кабрал
21
Да Кошта
20
Мендес
25
Медина
3
Тальяфико
3
Тальяфико
25
Медина
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
7
Де Пауль
5
Паредес
5
Паредес
7
Де Пауль
16
Алмада
15
Гонсалес
15
Гонсалес
16
Алмада
22
Мартинес
9
Альварес
9
Альварес
22
Мартинес
14
Дуарте
16
Семедо
16
Семедо
14
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
10
Монтейру
15
Дуарте
7
Кабрал
26
Варела
26
Варела
7
Кабрал
20
Мендес
17
Семеду
17
Семеду
20
Мендес
6
Ленини
9
Беншимоль
9
Беншимоль
6
Ленини
21
Да Кошта
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
21
Да Кошта
Остались в запасе
Аргентина
Кабо-Верде
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
23
Си-Джей дос Сантос
ВР
2
Стопира
ЦЗ
25
Келвин Пиреш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
24
Вагнер Пина
ПЗ
8
Жоау Паулу
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Аргентина - Кабо-Верде
1
1
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
12
Офсайды
3
2
Количество передач
849
476
Сейвы
3
8
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
10
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6
Смотреть прямую трансляцию Аргентина против Кабо-Верде, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Кабо-Верде
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»