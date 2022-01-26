- 26 января 2022
- 18:31 Фото Вратарь Кабо-Верде Возинья навестил Мане в больнице после столкновения в матче Кубка Африки
- 25 января 2022
- 20:55 Кубок Африки. Сенегал победил Кабо-Верде благодаря голу Мане и вышел в 1/4 финала 1
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 17 января 2022
- 20:59 Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
- 13 января 2022
- 23:58 Кубок Африки. Сборная Буркина-Фасо обыграла Кабо-Верде
- 10 января 2022
- 00:29 Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию 1
- 23 августа 2018
- 06:33 Зе Луиш попросил не вызывать его в сборную Кабо-Верде в сентябре 5
- 29 июня 2018
- 13:00 Sporx: «Спартак» предложил «Галатасараю» 9 миллионов за полузащитника Родригеса 15
- 31 января 2018
- 20:13 «Спартак» отказал «Ньюкаслу» в аренде Зе Луиша 7
- 7 октября 2017
- 22:31 Отбор на ЧМ-2018. Сборная Кабо-Верде проиграла Сенегалу, игрок «Тосно» Роша вышел на замену
- 5 сентября 2017
- 21:59 Отбор на ЧМ-2018. Кабо-Верде в гостях переиграл ЮАР
- 1 сентября 2017
- 23:20 Отбор на ЧМ-2018. Дубль форварда «Тосно» Роши принес Кабо-Верде победу над ЮАР 2
- 7 июня 2017
- 14:49 Фото «Тосно» подписал трехлетний контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде 7
- 15 ноября 2016
- 22:31 Зе Луиш больше не сыграет в первой части сезона РФПЛ 20
- 12 ноября 2016
- 22:02 Отбор на ЧМ-2018. Сборная Кабо-Верде без травмированного Зе Луиша уступила Буркина-Фасо
- 19:46 Зе Луиш вернется в расположение «Спартака» из сборной с травмой бедра 13
- 11 ноября 2016
- 22:03 Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде 22
- 9 октября 2016
- 00:55 Отбор на ЧМ-2018. Сенегал одержал победу над Кабо-Верде
- 27 марта 2016
- 21:21 Зе Луиш травмировался на тренировке сборной Кабо-Верде 3