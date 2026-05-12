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  • «Осасуна» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Осасуна» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 21:20
Осасуна
12.05.2026, вторник, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
90+1' Э. Барха
15' А. Лукман (П) 71' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
31
Rafa Fernandez
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
22
Галан
24
Катена
22
Бойомо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
18
Моро
17
Будимир
3-4-1-2
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
4
Мендоса
6
Коке
3
Варгас
14
Льоренте
23
Алмада
7
Гризманн
11
Лукман
16
Гомес
29
Осамбела
29
Осамбела
16
Гомес
6
Торро
10
Орос
10
Орос
6
Торро
22
Галан
23
Бретонес
23
Бретонес
22
Галан
18
Моро
11
Барха
11
Барха
18
Моро
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
4
Мендоса
24
Ле Норман
24
Ле Норман
4
Мендоса
11
Лукман
2
Лангле
2
Лангле
11
Лукман
23
Алмада
9
Серлот
9
Серлот
23
Алмада
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
31
Димитриос Стаматакис
ВР
31
Rafa Fernandez
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
31
Rafa Fernandez
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
Точно не сыграют
Серхио Эррера
ВР
Виктор Муньос
ЛВ
Атлетико
Точно не сыграют
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Хулиан Альварес
ЦФ
Алекс Баэна
ЛВ
Пабло Барриос
ЦП
Джонни Кардозо
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Джулиано Симеоне
ЛВ
Науэль Молина
ПЗ
Статистика матча Осасуна - Атлетико
6
1
5
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
12
Офсайды
0
2
Количество передач
480
358
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.3
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетико», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Атлетико»

«Осасуна» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Осасуна
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