12.05.2026, вторник, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-1-2-2
13
Айтор
22
Галан
24
Катена
22
Бойомо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
18
Моро
17
Будимир
3-4-1-2
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
4
Мендоса
6
Коке
3
Варгас
14
Льоренте
23
Алмада
7
Гризманн
11
Лукман
16
Гомес
29
Осамбела
29
Осамбела
16
Гомес
6
Торро
10
Орос
10
Орос
6
Торро
22
Галан
23
Бретонес
23
Бретонес
22
Галан
18
Моро
11
Барха
11
Барха
18
Моро
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
4
Мендоса
24
Ле Норман
24
Ле Норман
4
Мендоса
11
Лукман
2
Лангле
2
Лангле
11
Лукман
23
Алмада
9
Серлот
9
Серлот
23
Алмада
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
31
Димитриос Стаматакис
ВР
31
Rafa Fernandez
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
31
Rafa Fernandez
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Ян Облак
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
15
Алекса Пурич
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
6
1
5
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
12
Офсайды
0
2
Количество передач
480
358
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.3
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетико», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»