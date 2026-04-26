26.04.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
22
Бойомо
19
Розье
8
Муньос
10
Орос
7
Монкайола
14
Гарсия
23
Муньос
17
Будимир
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
36
Осо
97
Соу
11
Варгас
16
Ромеро
11
Мопе
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
22
Галан
23
Бретонес
23
Бретонес
22
Галан
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
10
Орос
18
Моро
18
Моро
10
Орос
8
Муньос
9
Гарсия
9
Гарсия
8
Муньос
97
Соу
3
Менди
3
Менди
97
Соу
11
Варгас
24
Санчес
24
Санчес
11
Варгас
11
Мопе
8
Гудель
8
Гудель
11
Мопе
36
Осо
45
Адамс
45
Адамс
36
Осо
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
16
Ромеро
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
Точно не сыграют
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Севилья
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
484
310
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.4
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Севильи», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»