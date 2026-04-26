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  • «Осасуна» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Осасуна» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 18:20
Осасуна
26.04.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
80' Р. Гарсия 90+9' А. Катена
69' Н. Мопе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
36
Осо
ЛЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Галан
24
Катена
22
Бойомо
19
Розье
8
Муньос
10
Орос
7
Монкайола
14
Гарсия
23
Муньос
17
Будимир
3-3-1-1-2
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
36
Осо
97
Соу
11
Варгас
16
Ромеро
11
Мопе
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
22
Галан
23
Бретонес
23
Бретонес
22
Галан
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
10
Орос
18
Моро
18
Моро
10
Орос
8
Муньос
9
Гарсия
9
Гарсия
8
Муньос
97
Соу
3
Менди
3
Менди
97
Соу
11
Варгас
24
Санчес
24
Санчес
11
Варгас
11
Мопе
8
Гудель
8
Гудель
11
Мопе
36
Осо
45
Адамс
45
Адамс
36
Осо
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
16
Ромеро
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
29
Асьер Осамбела
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Хуан Крус
ЛЗ
Севилья
Точно не сыграют
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Маркао
ЦЗ
Статистика матча Осасуна - Севилья
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
484
310
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.4
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Севильи», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Севилья»

«Осасуна» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Осасуна
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