8 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Леванте» примет «Осасуну». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и крепкого середняка. Хозяева отчаянно нуждаются в очках для спасения, а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Леванте»

Валенсийцы подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Вильярреала» (1:5), которое стало болезненным ударом по турнирным перспективам. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Карлос Эспи с 11 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Леванте» одержал три победы подряд на своeм поле, что является важным фактором в борьбе за выживание.

«Осасуна»

Памплонцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Барселоны» (1:2) и пропускают в пяти последних матчах Ла Лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Анте Будимир с 18 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Осасуна» забивает в 7 из 9 последних матчей, но не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Ла Лиги. Памплонцы не проигрывают в 6 из 8 последних матчей против «Леванте» и забивают в 6 из 8 последних очных встреч.

Факты о командах

«Леванте»

Победа в 3 последних матчах дома

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Поражение в последнем матче от «Вильярреала» (1:5)

Проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Осасуны»

Пропускает в 6 из 8 последних очных матчей против «Осасуны»

«Осасуна»

Пропускает в 5 последних матчах Ла Лиги

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах Ла Лиги

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Леванте»

Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Леванте»

Прогноз на матч «Леванте» – «Осасуна»

«Леванте» имеет преимущество домашнего поля и одержал три победы подряд на своeм стадионе, что даeт надежду на спасение. «Осасуна» не выигрывает в пяти последних гостевых матчах, но исторически удачно играет против валенсийцев. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки