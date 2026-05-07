Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Леванте» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.70

07 мая 2026 8:07
Леванте - Осасуна
08 мая 2026, пятница 22:00 | Испания. Примера, 35 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

8 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Леванте» примет «Осасуну». Встреча команды, находящейся в зоне вылета, и крепкого середняка. Хозяева отчаянно нуждаются в очках для спасения, а гости пытаются завершить сезон на мажорной ноте.

«Леванте»

Валенсийцы подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Вильярреала» (1:5), которое стало болезненным ударом по турнирным перспективам. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Карлос Эспи с 11 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Леванте» одержал три победы подряд на своeм поле, что является важным фактором в борьбе за выживание.

«Осасуна»

Памплонцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Барселоны» (1:2) и пропускают в пяти последних матчах Ла Лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Анте Будимир с 18 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Осасуна» забивает в 7 из 9 последних матчей, но не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Ла Лиги. Памплонцы не проигрывают в 6 из 8 последних матчей против «Леванте» и забивают в 6 из 8 последних очных встреч.

Факты о командах

«Леванте»

  • Победа в 3 последних матчах дома
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Поражение в последнем матче от «Вильярреала» (1:5)
  • Проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Осасуны»
  • Пропускает в 6 из 8 последних очных матчей против «Осасуны»

«Осасуна»

  • Пропускает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Леванте»
  • Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Леванте»

Прогноз на матч «Леванте» – «Осасуна»

«Леванте» имеет преимущество домашнего поля и одержал три победы подряд на своeм стадионе, что даeт надежду на спасение. «Осасуна» не выигрывает в пяти последних гостевых матчах, но исторически удачно играет против валенсийцев. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят в борьбе за выживание.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Победа «Леванте» с форой (0)

1.70
Обе забьют — да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Осасуна Леванте
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+