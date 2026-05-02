02.05.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Галан
22
Бойомо
24
Катена
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
16
Гомес
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
4-3-2-1
1
Гарсия
2
Канселу
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
8
Педри
7
Лопес
16
Гави
19
Барджи
20
Ольмо
9
Левандовски
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
6
Торро
11
Барха
11
Барха
6
Торро
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
19
Барджи
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Барджи
20
Ольмо
9
Торрес
9
Торрес
20
Ольмо
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Осасуна
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
10
Офсайды
4
2
Количество передач
270
657
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Барселоны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»