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  • «Осасуна» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Осасуна» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 20:50
Осасуна
02.05.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
88' Р. Гарсия
81' Р. Левандовски 86' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Педри
(К) ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
16
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
29
Асьер Осамбела
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Галан
22
Бойомо
24
Катена
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
16
Гомес
14
Гарсия
17
Будимир
18
Моро
4-3-2-1
1
Гарсия
2
Канселу
5
Кубарси
24
Гарсия
18
Мартин
8
Педри
7
Лопес
16
Гави
19
Барджи
20
Ольмо
9
Левандовски
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
7
Монкайола
29
Осамбела
29
Осамбела
7
Монкайола
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
6
Торро
11
Барха
11
Барха
6
Торро
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
19
Барджи
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Барджи
20
Ольмо
9
Торрес
9
Торрес
20
Ольмо
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Осасуна
Точно не сыграют
Виктор Муньос
ЛВ
Барселона
Точно не сыграют
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Жюль Кунде
ЦЗ
Ламин Ямаль
ПВ
Статистика матча Осасуна - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
10
Офсайды
4
2
Количество передач
270
657
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Барселоны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Барселона»

«Осасуна» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Осасуна
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