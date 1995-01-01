Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|23:00
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|22 тур
|18 февраля, суббота
|23:00
|Осасуна
|0:2
|Реал
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|20:30
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|20 тур
|4 февраля, суббота
|16:00
|Эспаньол
|1:1
|Осасуна
|19 тур
|29 января, воскресенье
|18:15
|Осасуна
|0:1
|Атлетико
|18 тур
|22 января, воскресенье
|18:15
|Эльче
|1:1
|Осасуна
|17 тур
|14 января, суббота
|20:30
|Осасуна
|1:0
|Мальорка
|16 тур
|9 января, понедельник
|23:00
|Атлетик
|0:0
|Осасуна
|15 тур
|31 декабря, суббота
|18:15
|Реал Сосьедад
|2:0
|Осасуна
|14 тур
|8 ноября, вторник
|23:30
|Осасуна
|1:2
|Барселона
|13 тур
|5 ноября, суббота
|20:30
|Сельта
|1:2
|Осасуна
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Осасуна
|2:0
|Вальядолид
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Жирона
|1:1
|Осасуна
|10 тур
|20 октября, четверг
|21:00
|Осасуна
|1:0
|Эспаньол
|9 тур
|17 октября, понедельник
|22:00
|Вильярреал
|2:0
|Осасуна
|8 тур
|7 октября, пятница
|22:00
|Осасуна
|1:2
|Валенсия
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|22:00
|Реал
|1:1
|Осасуна
|6 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Осасуна
|0:2
|Хетафе
|5 тур
|12 сентября, понедельник
|22:00
|Альмерия
|0:1
|Осасуна
|4 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:00
|Осасуна
|2:1
|Райо Вальекано
|3 тур
|26 августа, пятница
|23:00
|Бетис
|1:0
|Осасуна
|2 тур
|20 августа, суббота
|18:30
|Осасуна
|2:0
|Кадис
|1 тур
|12 августа, пятница
|22:00
|Осасуна
|2:1
|Севилья