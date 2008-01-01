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Осасуна
Результаты
€ 78 млн
Осасуна - результаты матчей
Памплона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эль Садар
Сайт:
http://www.osasuna.es
Тренер:
Луис Мигель Рамис
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Расписание
Таблица
Испания. Примера. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
Суперкубок Испании. 2023/2024
Испания. Кубок. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Испания. Примера. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Примера. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Примера. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Примера. 2020/2021
Испания. Кубок. 2019/2020
Испания. Примера. 2019/2020
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Кубок. 2016/2017
Испания. Примера. 2016/2017
Испания. Сегунда. Плей-офф 2015/2016
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
12.09 | 17:15
Осасуна
0 : 2
Эспаньол
06.09 | 19:30
Алавес
5 : 2
Осасуна
31.08 | 20:30
Осасуна
1 : 0
Хетафе
27.08 | 21:30
Сельта
1 : 2
Осасуна
24.08 | 20:30
Осасуна
0 : 0
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