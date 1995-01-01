Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Осасуна - результаты

    Город Памплона
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.osasuna.es
    Стадион Эль Садар
    Тренер Хагоба Аррасате
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 23:00 Севилья 2:3 Осасуна
    22 тур
    		18 февраля, суббота 23:00 Осасуна 0:2 Реал
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 20:30 Вальядолид 0:0 Осасуна
    20 тур
    		4 февраля, суббота 16:00 Эспаньол 1:1 Осасуна
    19 тур
    		29 января, воскресенье 18:15 Осасуна 0:1 Атлетико
    18 тур
    		22 января, воскресенье 18:15 Эльче 1:1 Осасуна
    17 тур
    		14 января, суббота 20:30 Осасуна 1:0 Мальорка
    16 тур
    		9 января, понедельник 23:00 Атлетик 0:0 Осасуна
    15 тур
    		31 декабря, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:0 Осасуна
    14 тур
    		8 ноября, вторник 23:30 Осасуна 1:2 Барселона
    13 тур
    		5 ноября, суббота 20:30 Сельта 1:2 Осасуна
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Осасуна 2:0 Вальядолид
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 19:30 Жирона 1:1 Осасуна
    10 тур
    		20 октября, четверг 21:00 Осасуна 1:0 Эспаньол
    9 тур
    		17 октября, понедельник 22:00 Вильярреал 2:0 Осасуна
    8 тур
    		7 октября, пятница 22:00 Осасуна 1:2 Валенсия
    7 тур
    		2 октября, воскресенье 22:00 Реал 1:1 Осасуна
    6 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Осасуна 0:2 Хетафе
    5 тур
    		12 сентября, понедельник 22:00 Альмерия 0:1 Осасуна
    4 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Осасуна 2:1 Райо Вальекано
    3 тур
    		26 августа, пятница 23:00 Бетис 1:0 Осасуна
    2 тур
    		20 августа, суббота 18:30 Осасуна 2:0 Кадис
    1 тур
    		12 августа, пятница 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
    • Читайте нас: 
    11