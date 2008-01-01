Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
21
4
17
15
5
4
0
1
7
6
1
12
5
4
0
1
14
4
10
12
5
3
1
1
10
6
4
10
5
3
1
1
11
5
6
10
5
3
1
1
8
6
2
10
5
2
3
0
9
6
3
9
5
2
1
2
8
5
3
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
5
2
1
2
7
6
1
7
5
2
1
2
9
9
0
7
5
2
1
2
5
8
-3
7
5
1
2
2
7
9
-2
5
5
1
2
2
3
6
-3
5
5
1
1
3
8
14
-6
4
6
0
4
2
3
6
-3
4
5
0
3
2
2
8
-6
3
5
0
2
3
7
10
-3
2
5
0
2
3
6
13
-7
2
5
0
1
4
1
10
-9
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
2
10
9
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
5
2
7
2
2
0
0
2
0
2
6
2
2
0
0
7
2
5
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
2
2
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
5
4
1
4
2
1
1
0
4
3
1
4
3
1
1
1
1
2
-1
4
2
1
0
1
7
6
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
0
6
-6
1
2
0
0
2
3
5
-2
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
2
12
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
1
2
0
5
4
1
5
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
3
0
1
1
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
0
3
-3
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
1
4
-3
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
3
0
0
3
4
11
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире