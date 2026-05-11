12 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет мадридский «Атлетико». Хозяева доигрывают сезон в середине таблицы без особых задач, а гости ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и не имеют права на осечку. Однако домашняя крепость «Осасуны» и регулярные проблемы «матрасников» в обороне делают это противостояние интригующим.

«Осасуна»

Памплонцы традиционно сильны дома и редко проигрывают при своих болельщиках – всего 2 поражения в 12 последних матчах на своeм поле. Анте Будимир с 19 голами в 37 матчах проводит великолепный сезон и является главной угрозой для любой защиты. Команда забивает в 3 последних турах подряд, но при этом пропускает в 6 матчах кряду – оборона «красных» регулярно даeт сбои. В последних 5 встречах «Осасуна» забила 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустила 8 (1,60). Поражение от «Леванте» (2:3) стало неприятным сюрпризом, однако до этого команда навязывала борьбу «Барселоне» (1:2) и переиграла «Севилью» (2:1). Важный момент: год назад «Осасуна» обыграла «Атлетико» дома со счeтом 2:0, и этот опыт явно придаст уверенности.

«Атлетико»

Мадридцы переживают сложный отрезок. Поражение от «Сельты» (0:1) и вылет из Лиги чемпионов от «Арсенала» больно ударили по команде. «Атлетико» пропускает в 8 из 10 последних матчей и в среднем по 1,00 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Оборона, всегда считавшаяся визитной карточкой «матрасников», сейчас далека от идеала. Хулиан Альварес с 20 голами в 52 матчах старается тащить команду в атаке, но 1,20 забитых в среднем за 5 встреч – скромный показатель для клуба таких амбиций. Победа над «Валенсией» (2:0) и результативная перестрелка с «Атлетиком» (3:2) показали, что потенциал есть, но стабильности не хватает. «Атлетико» забивает «Осасуне» в 14 из 16 последних очных матчей и не проигрывает в Памплоне в 6 из 8 последних встреч – это серьeзный козырь.

Факты о командах:

«Осасуна»

Не проигрывает дома в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 3 последних турах подряд

Пропускает в 6 последних матчах кряду

Анте Будимир – 19 голов в 37 матчах

«Атлетико»

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Осасуне» в 14 из 16 последних очных матчей

Не проигрывает в Памплоне в 6 из 8 последних встреч

История противостояний

«Атлетико» забивает в 14 из 16 последних личных встреч

«Атлетико» не проигрывает в гостях «Осасуне» в 6 из 8 последних матчей

Предыдущая домашняя встреча: победа «Осасуны» (2:0)

Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетико»

«Осасуна» сильна дома и будет цепляться за очки перед своими болельщиками. «Атлетико» обязан побеждать в борьбе за Лигу чемпионов, но оборона «матрасников» даeт сбои в 8 из 10 последних матчей. Учитывая, что гости стабильно забивают «Осасуне» (14 из 16 последних встреч), а хозяева регулярно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа «Атлетико» с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки: