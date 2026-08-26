Матч 1 тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной» пройдет 27 августа 2026 года в Виго на стадионе «Балаидос». Обе команды начали сезон с ничьих: хозяева разошлись миром с «Валенсией» (0:0), гости – с «Леванте» (0:0). При этом «Сельта» подходит к игре на фоне семиматчевой беспроигрышной серии, а «Осасуна» не может выиграть в шести последних матчах Ла Лиги. В очных встречах перевес также на стороне хозяев – они побеждали в пяти последних матчах против этого соперника. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – галисийский клуб, опирающийся на мощь «Балаидоса» и хорошую форму, или гости, которые постараются прервать свою неудачную серию и увезти очки из Виго?

Кто победит в матче

«Сельта» выглядит явным фаворитом благодаря своей длительной беспроигрышной серии и стабильной атаке. Команда не проигрывает в семи последних матчах, а в атаке забивает в десяти из двенадцати последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Осасуной» галисийцы также стабильны – они забивают в пяти последних встречах с этим соперником. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовом туре «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией» (0:0), но в товарищеских матчах выглядела уверенно, разгромив «Сассуоло» (4:1) и обыграв «Спортинг Хихон» (1:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Сельту» серьeзным претендентом на победу.

«Осасуна», в свою очередь, испытывает серьeзные проблемы. Команда не выигрывает в шести последних матчах Ла Лиги, а еe атака действует неэффективно – в среднем 1,00 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на нестабильность. В стартовом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Леванте» (0:0), а в товарищеских матчах уступила «Аль-Айну» (0:2) и «Наполи» (1:2), хотя побеждала «Норвич» (2:1) и «Ипсвич» (2:1). Однако в очных встречах с «Сельтой» у гостей отрицательный баланс – всего десять побед в 34 матчах, и в последней встрече на «Балаидосе» они уступили. Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле такого соперника.

Итоговый вывод: «Сельта» имеет явное преимущество благодаря домашнему полю, хорошей форме и успешной очной статистике. «Осасуна» не может выиграть в шести матчах и не показывает стабильной игры. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 34 очных матчах «Сельта» одержала 17 побед, «Осасуна» – 10, ещe 7 встреч завершились вничью. При этом хозяева забивают в пяти последних матчах против этого соперника и редко уступают на «Балаидосе». Текущая форма «Осасуны» в Ла Лиге – шесть матчей без побед, тогда как «Сельта» не проигрывает в семи последних встречах. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сельты» в основное время. Семиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их стабильная атака и неудачная форма гостей, которые не выигрывают в шести последних матчах Ла Лиги, делают исход очевидным. «Осасуна» способна забить, но еe проблемы в атаке и защите не позволят ей претендовать на очки в Виго. Рекомендуемая ставка – победа «Сельты» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной» состоится 27 августа 2026 года в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».