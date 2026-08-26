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«Сельта» – «Осасуна»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027

26 августа 2026 10:40
Сельта - Осасуна
27 авг. 2026, четверг 21:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Сельты»
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Матч 1 тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной» пройдет 27 августа 2026 года в Виго на стадионе «Балаидос». Обе команды начали сезон с ничьих: хозяева разошлись миром с «Валенсией» (0:0), гости – с «Леванте» (0:0). При этом «Сельта» подходит к игре на фоне семиматчевой беспроигрышной серии, а «Осасуна» не может выиграть в шести последних матчах Ла Лиги. В очных встречах перевес также на стороне хозяев – они побеждали в пяти последних матчах против этого соперника. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – галисийский клуб, опирающийся на мощь «Балаидоса» и хорошую форму, или гости, которые постараются прервать свою неудачную серию и увезти очки из Виго?

Кто победит в матче

«Сельта» выглядит явным фаворитом благодаря своей длительной беспроигрышной серии и стабильной атаке. Команда не проигрывает в семи последних матчах, а в атаке забивает в десяти из двенадцати последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Осасуной» галисийцы также стабильны – они забивают в пяти последних встречах с этим соперником. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовом туре «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией» (0:0), но в товарищеских матчах выглядела уверенно, разгромив «Сассуоло» (4:1) и обыграв «Спортинг Хихон» (1:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Сельту» серьeзным претендентом на победу.

«Осасуна», в свою очередь, испытывает серьeзные проблемы. Команда не выигрывает в шести последних матчах Ла Лиги, а еe атака действует неэффективно – в среднем 1,00 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей пропускает 1,20 мяча за тот же период, что указывает на нестабильность. В стартовом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Леванте» (0:0), а в товарищеских матчах уступила «Аль-Айну» (0:2) и «Наполи» (1:2), хотя побеждала «Норвич» (2:1) и «Ипсвич» (2:1). Однако в очных встречах с «Сельтой» у гостей отрицательный баланс – всего десять побед в 34 матчах, и в последней встрече на «Балаидосе» они уступили. Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле такого соперника.

Итоговый вывод: «Сельта» имеет явное преимущество благодаря домашнему полю, хорошей форме и успешной очной статистике. «Осасуна» не может выиграть в шести матчах и не показывает стабильной игры. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 34 очных матчах «Сельта» одержала 17 побед, «Осасуна» – 10, ещe 7 встреч завершились вничью. При этом хозяева забивают в пяти последних матчах против этого соперника и редко уступают на «Балаидосе». Текущая форма «Осасуны» в Ла Лиге – шесть матчей без побед, тогда как «Сельта» не проигрывает в семи последних встречах. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 8 (38%)
Ничьих - 5 (24%)
Побед - 8 (38%)
26
Забитых мячей
21
1.24
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 3
26.10.2025
Сельта
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
1 : 1
05.01.2020
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
1 : 2
06.02.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 3
26.10.2025
Сельта
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 0
21.02.2025
Осасуна
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
3 : 2
01.09.2024
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 3
04.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
0 : 2
13.08.2023
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0 : 0
06.03.2023
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2022
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
2 : 0
19.01.2022
Осасуна
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
23.08.2021
Сельта
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2 : 1
25.04.2021
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 0
04.10.2020
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
2 : 1
11.07.2020
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
1 : 1
05.01.2020
Осасуна
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 0
19.02.2017
Осасуна
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
0 : 0
18.09.2016
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 0
02.02.2013
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 0
01.09.2012
Осасуна
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
8
Мигель Роман
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
27
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
29
Асьер Осамбела
ЦП
11
Энрике Барха
(К) ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Сельта
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
30
Hugo Burcio
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
35
Unai Santos
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
26
Mauro Echegoyen
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
3-2-3-2
13
Раду
20
Родригес
3
Алонсо
18
22
Галан
17
Руэда
8
Роман
6
Мориба
19
Сведберг
11
Дуран
10
Аспас
3-1-2-3-1
1
Эррера
27
Аргибиде
5
Эррандо
24
Катена
6
Торро
7
Монкайола
29
Осамбела
11
Барха
23
Бретонес
21
Дубасен
9
Гарсия
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
22
Галан
5
Каррейра
5
Каррейра
22
Галан
17
Руэда
23
Альварес
23
Альварес
17
Руэда
10
Аспас
15
Старфельт
15
Старфельт
10
Аспас
11
Дуран
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Дуран
21
Дубасен
17
Будимир
17
Будимир
21
Дубасен
9
Гарсия
10
Орос
10
Орос
9
Гарсия
11
Барха
16
Гомес
16
Гомес
11
Барха
5
Эррандо
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Эррандо
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
14
Алейш Фебас
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
15
Альваро Нуньес
ПЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Hugo Burcio
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
18
Рауль Моро
ЦФ
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
13
Айтор
ВР
35
Unai Santos
ЦЗ
26
Mauro Echegoyen
ЦП
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
14
Алейш Фебас
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
15
Альваро Нуньес
ПЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Hugo Burcio
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
Остались в запасе
18
Рауль Моро
ЦФ
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
13
Айтор
ВР
35
Unai Santos
ЦЗ
26
Mauro Echegoyen
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Сельта
Точно не сыграют
Борха Иглесиас
ЦФ
Осасуна
Точно не сыграют
Валентен Розье
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сельты» в основное время. Семиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их стабильная атака и неудачная форма гостей, которые не выигрывают в шести последних матчах Ла Лиги, делают исход очевидным. «Осасуна» способна забить, но еe проблемы в атаке и защите не позволят ей претендовать на очки в Виго. Рекомендуемая ставка – победа «Сельты» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной» состоится 27 августа 2026 года в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 1».

«Сельта» – «Осасуна»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Сельты»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Осасуна Сельта
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