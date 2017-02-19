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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 19 февраля 2017
Сельта
19.02.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
23'
П. Систо
87'
Х. Санчес
89'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Осасуна
ГОЛ! 3:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Санчес
89'
ГОЛ! 2:0!
Х. Санчес
Пас отдал
М. Диас
87'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Т. Бонгонда
85'
84'
Замена
К. Кодро
️️️️
О. Риера
Желтая карточка
Х. Кастро
80'
79'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
С. Леон
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Росси
73'
69'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Х. Санчес
️️️️
П. Систо
61'
ГОЛ! 1:0!
П. Систо
Пас отдал
Д. Росси
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
21
Марсело Диас
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
77
Пионе Систо
РФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
17
Кастро
21
Планас
21
Гомес
3
Фонтас
10
Васс
21
Диас
22
Радойя
10
Бонгонда
25
Росси
77
Систо
3-1-2-2-2
46
Сиригу
5
Гарсия
22
Вуядинович
18
Клер
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
23
Чаушич
7
Беренгер
10
Торрес
11
Леон
21
Риера
77
Систо
19
Санчес
19
Санчес
77
Систо
10
Бонгонда
17
Юлсагер
17
Юлсагер
10
Бонгонда
25
Росси
10
Аспас
10
Аспас
25
Росси
10
Де лас Куэвас
8
Мерида
8
Мерида
10
Де лас Куэвас
11
Леон
97
Ривьер
97
Ривьер
11
Леон
21
Риера
19
Кодро
19
Кодро
21
Риера
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Балаидос
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