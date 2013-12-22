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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 22 декабря 2013
Сельта
22.12.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
34'
А. Фернандес
17'
Э. Арментерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Осасуна
90'
+2
Желтая карточка
А. Сехудо
Замена
М. Бермехо
️️️️
А. Фернандес
83'
78'
Замена
Мануэль
️️️️
Э. Арментерос
74'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Торрес
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Крон-Дели
71'
Замена
Нолито
️️️️
Ф. Орельяна
64'
60'
Желтая карточка
М. Фланьо
58'
Желтая карточка
А. Дамиа
ГОЛ! 1:1!
А. Фернандес
Пас отдал
Рафинья
34'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Арментерос
Пас отдал
Р. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тони
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
31
Хосе Гарсия
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Родригес
18
Ортенече
4
Костас
3
Фонтас
17
Кастро
4
Оубинья
12
Рафинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
77
Мина
4-3-2-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
4
Лотье
2
Дамиа
16
Сехудо
8
Лоло
10
Пуньяль
10
Торрес
23
Арментерос
21
Риера
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
3
Нолито
3
Нолито
14
Орельяна
17
Фернандес
9
Бермехо
9
Бермехо
17
Фернандес
23
Арментерос
18
Мануэль
18
Мануэль
23
Арментерос
10
Торрес
6
Ойер
6
Ойер
10
Торрес
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
31
Хосе Гарсия
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
31
Хосе Гарсия
ЦП
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Сельта - Осасуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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