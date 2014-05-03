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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 03 мая 2014
Осасуна
03.05.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
20'
Нолито
34'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сельта
77'
Замена
Д. Гольдар
️️️️
А. Фонтас
74'
Желтая карточка
Х. Кастро
Замена
А. Сехудо
️️️️
Р. Торрес
74'
73'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
А. Фернандес
70'
Замена
С. Мина
️️️️
М. Бермехо
Замена
К. Лобато
️️️️
Э. Арментерос
70'
Замена
К. Акунья
️️️️
М. Де лас Куэвас
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
20'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Ойер
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Бертран
33
Сильва
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
10
Торрес
21
Риера
4-1-2-1-2
1
Альварес
18
Ортенече
12
Лопес
3
Фонтас
17
Кастро
4
Оубинья
17
Фернандес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
3
Нолито
9
Бермехо
23
Арментерос
11
Лобато
11
Лобато
23
Арментерос
10
Торрес
16
Сехудо
16
Сехудо
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
7
Акунья
7
Акунья
10
Де лас Куэвас
3
Фонтас
3
Гольдар
3
Гольдар
3
Фонтас
17
Фернандес
8
Мадинда
8
Мадинда
17
Фернандес
9
Бермехо
77
Мина
77
Мина
9
Бермехо
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
13
Йоель Родригес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Осасуна - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эль Садар
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