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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 06 марта 2023
Осасуна
06.03.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Сельта
Замена
️️️️
А. Орос
85'
Замена
️️️️
Л. Авила
77'
Замена
️️️️
Э. Абде
77'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Будимир
67'
Начало матча
Статистика матча Осасуна - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
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«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
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22 ноября
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