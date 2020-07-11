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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 11 июля 2020
Осасуна
11.07.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
23'
Э. Гальего
90+1'
Х. Мануэль Арнайц
10'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сельта
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Арнайц
Пас отдал
Ойер
90'
+1
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Торрес
85'
85'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Л. Оласа
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Д. Брашанац
84'
72'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
С. Мина
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Адриан
67'
Замена
И. Видаль
️️️️
Ф. Ронкалья
67'
66'
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
Ф. Бельтран
66'
Замена
К. Васкес
️️️️
Рафинья
59'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Д. Гарсия
48'
46'
Замена
Нолито
️️️️
Х. Саэнс
ГОЛ! 1:1!
Э. Гальего
Пас отдал
П. Эступиньян
23'
19'
Желтая карточка
Х. Саэнс
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Эрнандес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
35
Хосе Хуальде
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Сельта
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
2
Эступиньян
15
Эрнандес
5
Гарсия
14
Ронкалья
6
Ойер
5
Брашанац
21
Перес
10
Торрес
20
Адриан
18
Гальего
3-2-3-2
25
Вильяр
4
Айду
14
Араужо
23
Саэнс
22
Мальо
15
Оласа
8
Бельтран
5
Йокушлу
12
Рафинья
77
Мина
10
Аспас
10
Торрес
11
Барха
11
Барха
10
Торрес
14
Ронкалья
22
Видаль
22
Видаль
14
Ронкалья
5
Брашанац
7
Монкайола
7
Монкайола
5
Брашанац
20
Адриан
11
Арнайц
11
Арнайц
20
Адриан
15
Оласа
10
Мендес
10
Мендес
15
Оласа
12
Рафинья
20
Васкес
20
Васкес
12
Рафинья
8
Бельтран
26
Брадарич
26
Брадарич
8
Бельтран
23
Саэнс
3
Нолито
3
Нолито
23
Саэнс
77
Мина
21
Эрнандес
21
Эрнандес
77
Мина
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
10
Аймар Орос
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Осасуна - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
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