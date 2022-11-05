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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 05 ноября 2022
Сельта
05.11.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
19'
Я. Аспас
8'
Л. Авила
28'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Осасуна
88'
Желтая карточка
Кике
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
84'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Пенья
73'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
72'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
А. Орос
Желтая карточка
В. Сведберг
66'
63'
Замена
И. Видаль
️️️️
Э. Барха
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
К. Перес
57'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Й. Ларсен
57'
44'
Желтая карточка
Айтор
42'
Желтая карточка
А. Орос
28'
ГОЛ! 1:2!
Л. Авила
Пас отдал
М. Санчес
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Ф. Серви
19'
16'
Желтая карточка
Л. Авила
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Авила
Пас отдал
М. Гомес
5'
Желтая карточка
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Осасуна
36
Дарио Рамос
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кике
ЦФ
4-1-2-3
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
30
Мингеса
8
Бельтран
14
Родригес
23
Перес
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
4-1-1-2-2
13
Айтор
7
Пенья
15
Гарсия
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
10
Орос
11
Барха
16
Гомес
17
Будимир
6
Авила
22
Ларсен
19
Сведберг
19
Сведберг
22
Ларсен
23
Перес
9
Пасьенса
9
Пасьенса
23
Перес
11
Барха
22
Видаль
22
Видаль
11
Барха
7
Пенья
5
Брашанац
5
Брашанац
7
Пенья
10
Орос
7
Монкайола
7
Монкайола
10
Орос
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
36
Дарио Рамос
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
36
Дарио Рамос
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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