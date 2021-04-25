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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Осасуна
Сельта - Осасуна: обзор матча 25 апреля 2021
Сельта
25.04.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
42'
Я. Аспас
64'
Д. Мурильо
77'
Р. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Осасуна
88'
Желтая карточка
М. Санчес
Замена
А. Мартин
️️️️
С. Мина
82'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Х. Фонтан
82'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Торрес
Желтая карточка
Я. Аспас
75'
74'
Замена
Э. Гальего
️️️️
А. Будимир
74'
Замена
Л. Авила
️️️️
Ойер
ГОЛ! 2:0!
Д. Мурильо
Пас отдал
Д. Суарес
64'
Замена
А. Солари
️️️️
Б. Мендес
61'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Нолито
61'
49'
Замена
Джони
️️️️
Р. Гарсия
46'
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Крус
46'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Мина
42'
36'
Желтая карточка
Х. Монкайола
32'
Желтая карточка
Д. Брашанац
25'
Желтая карточка
Х. Крус
Замена
К. Васкес
️️️️
У. Мальо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Джони
ЛВ
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-2-3
25
Вильяр
3
Фонтан
24
Мурильо
4
Айду
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
3
Нолито
77
Мина
4-1-2-2-1
1
Эррера
14
Ронкалья
22
Рамальо
15
Гарсия
3
Крус
6
Ойер
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
77
Мина
24
Мартин
24
Мартин
77
Мина
3
Фонтан
14
Араужо
14
Араужо
3
Фонтан
22
Мальо
20
Васкес
20
Васкес
22
Мальо
3
Нолито
8
Бельтран
8
Бельтран
3
Нолито
10
Мендес
23
Солари
23
Солари
10
Мендес
3
Крус
23
Санчес
23
Санчес
3
Крус
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
14
Гарсия
24
Джони
24
Джони
14
Гарсия
17
Будимир
18
Гальего
18
Гальего
17
Будимир
6
Ойер
6
Авила
6
Авила
6
Ойер
Остались в запасе
Сельта
Осасуна
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Сельта - Осасуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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