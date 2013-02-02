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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сельта
Осасуна - Сельта: обзор матча 02 февраля 2013
Осасуна
02.02.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
55'
Э. Арментерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сельта
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Лоло
89'
Желтая карточка
А. Дамиа
85'
83'
Желтая карточка
Тони
74'
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Бермехо
Замена
Ф. Сильва
️️️️
А. Сехудо
69'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
К. Сола
66'
61'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Э. Де Лукас
61'
Замена
Тони
️️️️
Г. Кабрал
Желтая карточка
Р. Гонсалес
59'
ГОЛ! 1:0!
Э. Арментерос
Пас отдал
Лоло
55'
33'
Желтая карточка
М. Бермехо
10'
Желтая карточка
Р. Лаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Осасуна
1
Рикарду
ВР
24
Рауль Лоэ
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Дамиа
3
Гонсалес
4
Фланьо
19
Нано
6
Ойер
8
Лоло
16
Сехудо
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
3-3-1-2
13
Варас
5
Туньез
3
Лаго
15
Демидов
17
Кастро
4
Оубинья
32
Праньич
22
Де Лукас
9
Бермехо
10
Аспас
8
Лоло
24
Лоэ
24
Лоэ
8
Лоло
16
Сехудо
33
Сильва
33
Сильва
16
Сехудо
9
Сола
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Сола
22
Кабрал
10
Тони
10
Тони
22
Кабрал
9
Бермехо
14
Лопес
14
Лопес
9
Бермехо
22
Де Лукас
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
22
Де Лукас
Остались в запасе
Осасуна
Сельта
1
Рикарду
ВР
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Осасуна - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эль Садар
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